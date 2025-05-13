北京科博會 1200新科技亮相 人工智能元素隨處可見

為期四天的第27屆中國北京國際科技產業博覽會已在國家會議中心11日閉幕。本屆北京科博會展期四天，800餘家中外企業和機構參展。圖為參觀群眾正在了解風光氫儲充一體化綜合能源系統。 （中新社）

第27屆中國北京國際科技產業博覽會（簡稱北京科博會）已於日前閉幕，本屆會上共吸引800餘家中外企業和機構參展，其中30多個國家和地區的120多家境外企業參展參會。現場簽約項目43個，總金額超58億元人民幣（約8億美元），吸引境內外觀眾8萬餘人次。

中新社報導，本屆北京科博會集中展出前沿科技、新興產業和未來產業等領域1200餘項最新技術和科技成果，設展覽會、貿易投資促進活動和線上展示對接三大板塊。展覽總面積約5萬平方米，將有600餘項首發首創展品，分布在信息科技、智能製造、醫藥健康、綠色雙碳、數字經濟和區域創新6個專題展區。

報導稱，來自俄羅斯、法國、日本、東盟等地的展商雲集。展廳內，人工智能 元素隨處可見，「AI +醫療」、「AI+教育」、「AI+金融」等吸引關注。

本屆北京科博會約5萬平方米，其中的AI垃圾焚燒技術系統、多功能AI+爬壁機器人等超600項科技新品首發首展。科博會上，重大科學研究新突破集中呈現。朱雀2號、朱雀3號、長征8號甲等火箭模型，「雲行」超音速飛機「竄天石猴」模型，中科網威自主研發的國內首款搭載國產DPU芯片的800Gbps下一代防火牆等在北京科博會現場展示。

科博會還廣泛匯聚國際科技資源。來自新加坡 、捷克、韓國等國的多家企業帶來了人工智能大模型、生物醫藥、智能製造等領域的科技產品，尋找合作機遇。阿斯利康、賽諾菲、德勤等多家世界知名企業展示最新技術和合作成果。

本屆北京科博會聚焦場景落地，讓前沿科技從實驗室走向千家萬戶。守護睡眠的智能枕頭、築牢財產安全防線的反詐數智人、帶觀眾穿越至盛唐的大空間VR電影、革新傳統教育模式的AI智能課桌、京港澳高速的AI澆水機器人、高速公路智慧巡查車、自動駕駛巴士等科技成果，便利人們生產生活。

北京科博會創辦於1998年，是中國首個以科技為主題的大型國際交流合作展會，已連續舉辦26屆。