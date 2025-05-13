我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

北京科博會 1200新科技亮相 人工智能元素隨處可見

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為期四天的第27屆中國北京國際科技產業博覽會已在國家會議中心11日閉幕。本屆北京科博會展期四天，800餘家中外企業和機構參展。圖為參觀群眾正在了解風光氫儲充一體化綜合能源系統。 （中新社）
為期四天的第27屆中國北京國際科技產業博覽會已在國家會議中心11日閉幕。本屆北京科博會展期四天，800餘家中外企業和機構參展。圖為參觀群眾正在了解風光氫儲充一體化綜合能源系統。 （中新社）

第27屆中國北京國際科技產業博覽會（簡稱北京科博會）已於日前閉幕，本屆會上共吸引800餘家中外企業和機構參展，其中30多個國家和地區的120多家境外企業參展參會。現場簽約項目43個，總金額超58億元人民幣（約8億美元），吸引境內外觀眾8萬餘人次。 　　

中新社報導，本屆北京科博會集中展出前沿科技、新興產業和未來產業等領域1200餘項最新技術和科技成果，設展覽會、貿易投資促進活動和線上展示對接三大板塊。展覽總面積約5萬平方米，將有600餘項首發首創展品，分布在信息科技、智能製造、醫藥健康、綠色雙碳、數字經濟和區域創新6個專題展區。

報導稱，來自俄羅斯、法國、日本、東盟等地的展商雲集。展廳內，人工智能元素隨處可見，「AI+醫療」、「AI+教育」、「AI+金融」等吸引關注。

本屆北京科博會約5萬平方米，其中的AI垃圾焚燒技術系統、多功能AI+爬壁機器人等超600項科技新品首發首展。科博會上，重大科學研究新突破集中呈現。朱雀2號、朱雀3號、長征8號甲等火箭模型，「雲行」超音速飛機「竄天石猴」模型，中科網威自主研發的國內首款搭載國產DPU芯片的800Gbps下一代防火牆等在北京科博會現場展示。

科博會還廣泛匯聚國際科技資源。來自新加坡、捷克、韓國等國的多家企業帶來了人工智能大模型、生物醫藥、智能製造等領域的科技產品，尋找合作機遇。阿斯利康、賽諾菲、德勤等多家世界知名企業展示最新技術和合作成果。

本屆北京科博會聚焦場景落地，讓前沿科技從實驗室走向千家萬戶。守護睡眠的智能枕頭、築牢財產安全防線的反詐數智人、帶觀眾穿越至盛唐的大空間VR電影、革新傳統教育模式的AI智能課桌、京港澳高速的AI澆水機器人、高速公路智慧巡查車、自動駕駛巴士等科技成果，便利人們生產生活。

北京科博會創辦於1998年，是中國首個以科技為主題的大型國際交流合作展會，已連續舉辦26屆。

AI 人工智能 新加坡

上一則

中美互降關稅港股漲 港商暫鬆口氣 續趕貨應付聖誕訂單

下一則

名主持「金龜子」之女自爆：媽努力一輩子就為了讓我蹭

延伸閱讀

蔡英文將應邀訪問倫敦 英國政府強調尊重國會決定

蔡英文將應邀訪問倫敦 英國政府強調尊重國會決定
中國教育部禁止小學生使用AI內容生成

中國教育部禁止小學生使用AI內容生成
為領亡父存款 北京婦要證明「我爸是我爸」提告9旬奶奶

為領亡父存款 北京婦要證明「我爸是我爸」提告9旬奶奶
美中同意降關稅 BBC駐北京記者：中國擔心美國關稅影響

美中同意降關稅 BBC駐北京記者：中國擔心美國關稅影響

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則