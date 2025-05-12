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「拍一張少一張」…明星掀風潮 撕拉片從70元賣到3000元

中國新聞組／北京12日電
鞠婧禕拍攝的撕拉片，帶火了撕拉片。（取材自微博）
鞠婧禕拍攝的撕拉片，帶火了撕拉片。（取材自微博）

鞠婧禕、劉詩詩等明星近來拍攝的系列復古風格「撕拉片」，受到年輕人追捧並引發風潮，相關話題多日霸榜熱搜。不過這種即時成像技術相關的相紙及部分款相機已經停產，在商家們聲稱「拍一張少一張」的稀缺性下，即使已是過期貨，一盒撕拉片從70元（人民幣，下同，約9.7美元）飆漲到3000元，客群以學生、追星群體及女性居多。但拍攝品質參差不齊，也引發網民吐槽。

中新網報導，在浙江杭州經營著一家影像設備店並提供攝影服務的精彩（化名）說，「與拍立得比起來，撕拉片的大部分相機鏡頭會更好一些，有些高端機型，因此在銳度、顏色會更好一些。」

撕拉片相機。（取材自中新經緯／受訪者供圖）
撕拉片相機。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

撕拉片即一次成像膠片，用特殊的化學塗層和成像技術，將撕拉片裝入特定的相機中，拍攝後需手動將膠片從相機中拉出，等待一段顯影時間把底片揭開，得到一張完全顯影的照片，還有一張黑色負片。

撕拉片的主要廠家是寶麗來和富士，均已停產。精彩稱，他最早接觸撕拉片是在2011年，彩色、黑白的價格分別是70元/盒、65元/盒，每盒10張，「那時候寶麗來拍立得一張要20塊，撕拉片反而是一種『平替』。」直到2024年撕拉片在二手平台上交易升溫，他在國外平台上囤了20盒富士撕拉片，一盒150美元，到手約1500元，相當於一張膠片成本150元。

劉詩詩拍攝的撕拉片。（取材自微博）
劉詩詩拍攝的撕拉片。（取材自微博）

近日在閒魚上發現富士FP-100C彩色撕拉片根據生產日期、批次差異，一盒價格從1400元至3300元。若按停產前70元一盒計算，意味著一張富士FP-100C彩色撕拉片約140元至330元不等，如今的價格至少是停產前20倍。

目前撕拉片主要流通於照相館、攝影愛好者、二手商販之間。閒魚上一位撕拉片賣家表示，撕拉片的價格主要和過期時間關聯，過期愈晚，價愈越貴。

富士FP-100C和FP-100C-silk撕拉片相紙。（取材自中新經緯）
富士FP-100C和FP-100C-silk撕拉片相紙。（取材自中新經緯）

撕拉片進入照相館後，「身價」再次提升。山東濟南菠蘿照相館店長張張（化名）說，由於撕拉片緊俏，拍攝撕拉片實行預約制，需湊夠十人，店主會購買一盒相紙拍攝，一張撕拉片299元。在北京，照相館拍攝一張撕拉片的價格約在230元至560元不等。近兩個月拍攝撕拉片的顧客主要是20歲至40歲的女性。

「撕拉片翻車，拍出來直接黑圖」、「年代久遠的相紙，撕出來發現沒有藥水了」、「拽了幾下800多元沒了，不是泛黃就是帶紅點，連撕四張都翻車」……在社交媒體上，一些網民吐槽撕拉片遇到廢片的經歷。撕拉片的保質期只有兩年。北京多家照相館工作人員表示，因為採用的是過期相紙，很難保證出片率，希望顧客謹慎下單。

撕拉片照片。（取材自中新經緯）
撕拉片照片。（取材自中新經緯）

劉詩詩

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