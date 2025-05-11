女大生14篇論文靠副院長父親署名偷渡 重慶大學開鍘了

重慶大學。（取材自微博）

重慶大學一名大四學生因發表14篇受科學引文索引（SCI）認可的論文，引起輿論關注，並被揭發其父、重慶大學研究生院副院長劉作華「搭單」多次為女兒在論文署名。校方近日通報證實兩人父女關係，劉作華存在學術不端行為，被免去職務。

發表14篇SCI論文惹議的重慶大學生劉培喬。（取材自微博）

綜合媒體報導，重慶大學學生劉培喬近日獲得中國國家獎學金，有媒體介紹劉培喬為重慶大學化學化工學院化學工程與工藝專業2021級學生。曾獲「微瑞杯」全國大學生化學實驗創新設計大賽西南賽區一等獎。發表SCI一區期刊論文五篇、SCI二區期刊論文九篇，獲國家發明專利授權三項，擔任助教等，這份簡介引發網友議論。

隨後網上流傳舉報信，顯示劉培喬最早參與的發明專利申請於2016年，當時她是年僅13歲的初中生。她所署名的論文和專利均非第一作者，多為第三和第四作者，而合作者中，頻繁出現重慶大學研究生院副院長、化工學院教授劉作華的名字。

重慶大學其後成立調查組，並在近日發布通報，指經調查劉培喬是該校研究生院副院長劉作華之女，劉作華安排劉培喬參與了其本人部分署名論文和專利的研究工作，存在論文和專利署名不當的學術不端行為。此外，劉作華的論文中還存在圖片上傳錯誤等學術不嚴謹問題，決定給予劉作華嚴重警告處分，免去他的研究生院副院長職務，並撤銷劉培喬獲得的國家獎學金。

重慶大學有關負責人表示，重慶大學將一如既往對學術不端行為「零容忍」，發現一例、查處一例，絕不姑息。