深圳退休夫妻月入1.2萬卻申報背債1.2億 網：這是高手

深圳市破產事務管理署。（取材自廣州日報）

深圳37歲女子每月工資4784元（人民幣，下同），卻負債2544萬餘元、並申請個人破產清算案例近日引發熱議。同樣在深圳，一對月收入合計約1.2萬元的退休 夫妻，申報超過1.2億元的債務，法院正審查其破產清算申請。由於深圳是中國首個試點個人破產制度城市，破產申請案件接連而來，引發網民質疑有貓膩：「職業背債人」新洗白途徑？

廣州日報報導，據深圳市中級人民法院破產申請公告，63歲劉男和62歲的牛女為夫妻關係，兩人均申報目前退休狀態，其中牛女申報每月收入6528元；名下登記有房產兩套，估價合計440萬元；銀行存款餘額2.2萬元。丈夫劉男每月收入6221元；名下登記有深圳市外商鋪四套，估價合計50萬元；銀行存款餘額4.28萬元。牛女申報的負債約5408萬8034元，劉男申報的負債約7279萬8097元，夫妻共同債務合計約1.27億元。

根據法院公告，牛女、劉男申請個人破產清算為兩案，深圳市中級人民法院於2025年4月8日立案審查。

對此，網民紛紛評論「職業背債人新的洗白途徑」、「有貓膩啊。就沒人管管」、「我很好奇，債是怎麽來的」、「申報了超過1.2億元的債務，這實際是否他們的債務值得深查」。

快科技報導，深圳市中級人民法院近日才發布一則個人破產清算申請公告，一名37歲女子每月工資收入為4784元，其申報的債務總卻額高達2544萬餘元，還向法院申請破產。消息引發熱議並衝上微博 熱搜，瀏覽數已超過1億。多數網民想知道周女是怎麼欠下這高額債務的：「職業背債人吧」、「債主是誰？這又是借名貸款 情況」、「我一個月賺8000塊，向銀行連5000塊都借不到，她是怎麼做到這一切的」、「這才是高手」。