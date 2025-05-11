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迎戰618電商大促銷？蘋果中國再降價 iPhone 16便宜約160美元

記者黃雅慧／即時報導
蘋果iPhone 16在中國再次降價促銷，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）
蘋果iPhone 16在中國再次降價促銷，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）

蘋果日前向渠道商下發調價通知，這也是蘋果首次在周六宣布調價，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro降幅超過人民幣1000元。渠道商認為蘋果此次調價在為即將到來的「618」電商大促銷做準備。

科創板日報引述調價通知指出，蘋果iPhone 16 Pro Max所有容量版本降價160美元，對應1313.06元人民幣；而iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元，對應1445.27元人民幣，其他版本同樣降價160美元。

目前iPhone 16Pro Max在京東銷售的三個版本分別人民幣9299元、11299元、13299元，預測入門級的256GB版本在「618」期間再加上「國補」有望低於人民幣7400元，128GB 的iPhone 16 Pro有望達到人民幣5600元以內。

為刺激在中國市場的銷量，蘋果公司再發布iPhone 16系列後已多次降價：一次是在2024年10月天貓「雙11」活動開始後，蘋果天貓官方旗艦店iPhone 16系列優惠人民幣500元促銷；一次是今年1月2日，蘋果中國官網公布「叱吒福利」新年促銷活動，1月4日至7日限時4天，全線產品最高立省800元，每位顧客限購2件，換購新iPhone還享折抵優惠。

今年1月20日，中國手機國補正式上線。目前包括iPhone15、iPhone16等蘋果手機部分主力機型大部分都能享受中國國家補貼，且對比美國市場，國補後的iPhone16為全球最低價，有消費者通過國補下單了一部256G的iPhone16，價格僅人民幣5499元。

蘋果近期財報顯示，2025財年第二季實現營收954億美元，年增5.1%；淨利潤247.8億美元，年增4.8%。中國經營報報導，市場研究機構TechInsights移動終端團隊表示，大中華區收入是蘋果唯一負增長的地區，在關稅和貿易摩擦的影響下，預計iPhone將於2025年在中國市場繼續走下坡路。

IDC中國季手機市場報告則顯示，今年第一季中國智能手機市場排名中，小米、華為、OPPO 和 vivo 分居前四名，蘋果以980萬部的出貨量位列第五，年減9%

中國各電商平台近日已陸續宣布618大促開啟時間，其中京東宣布將從5月13日開啟心動購物季活動，5月31日晚8點開啟今年京東618活動；天貓618直接將第一波預售定在5月13日20時。這也意味著，今年618購物節開啟的時間，較去年的5月20日又提前一些。

iPhone iPhone 16 電商

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