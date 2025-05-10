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沒P圖？75歲董座「秀胸肌」代言抗老產品 是真是假衝熱搜

中國新聞組／綜合報導
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科倫藥業董事長劉革新的廣告。(視頻截圖)
科倫藥業董事長劉革新的廣告。(視頻截圖)

市值超500億元（人民幣，下同）的科倫藥業近日發布一則廣告，75歲董事長劉革新秀出「大胸肌」，還配上「沒有不可能」廣告詞，為公司抗衰老膠囊代言。由於科倫藥業凈利潤下滑近6億，劉革新赤膊上陣被網友稱是急著救業績「拚了」，也有人質疑七旬高齡還有如此健碩肌肉的真實性，公司則稱劉革新吃抗衰老膠囊加上每天清晨5點健身，「一點都沒P」。

綜合紅星新聞、每日經濟新聞報導， 科倫藥業8日發布了麥角硫因膠囊的廣告，視頻中董事長劉革新赤膊上陣，多角度展示健碩肌肉，為公司銷售的抗衰產品代言，還特別強調了劉革新75歲的年齡。對於董事長壯碩的身形，公司表示，劉革新已服用麥角硫因3年，他也一直有健身習慣，每天早上五點就開始健身。科倫藥業證券部的工作人員也說，視頻中的畫面是真實的，沒有P過。

據財聯社報道，這款麥角硫因膠囊售價每瓶1499元(約207美元)/60粒，官網上標註能「清除自由基，效果遠超傳統成分VC與輔酶Q10的10-30倍」。科倫藥業稱，據前期內部使用的客戶反饋，服用一周到兩周後會有體感的改善，膠囊在小程序上銷售，同時也在日本線下藥妝店開展銷售。後續還會拓展其他線上平台及海外市場。價格暫不調整，後期會結合平台活動。

不過因為據科倫藥業發布的2025年一季報顯示，營收43.9億元，同比下滑29.42%；歸母凈利潤5.84億元，同比下降43.07%，凈利潤近期下滑了近6億(約近8200萬美元)，有網友稱是急著救業績「拚了」，但同時間也有網友認為讓自家的董事長出來代言，「比請明星代言、網紅帶貨可靠」。

科倫永年銷售的麥角硫因膠囊銷售頁面。 (取材自紅星新聞)
科倫永年銷售的麥角硫因膠囊銷售頁面。 (取材自紅星新聞)

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