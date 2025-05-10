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擁5億粉絲流量王 美知名YouTuber MrBeast宣布進軍中微博

中國新聞組／北京10日電
全球共有超過5億粉絲的美國YouTuber MrBeast，宣布加入中國微博。(取材自微博)
全球共有超過5億粉絲的美國YouTuber MrBeast，宣布加入中國微博。(取材自微博)

美國擁有超高人氣的知名YouTuber 「MrBeast」（野獸先生），近日傳出他在生日當天宣布進軍微博，還將送出5萬美金給10名粉絲。MrBeast頻道在Youtube上擁有3.92億粉絲，其團隊頻道共超過5億粉絲，比「甲亢哥」IShowSpeed還火。他宣布進軍微博的消息，也立刻登上微博熱搜。

噓！星聞報導，「MrBeast」本名吉米·唐納森，以其極具創意和大手筆的影片內容風靡全球。他不僅以製作高成本的挑戰和競賽聞名，更以在影片中慷慨贈送巨額獎金和進行慈善捐贈而廣受讚譽。

MrBeast7日生日在IG上宣布將送給10位粉絲5萬美金，而8日上午也無預警在微博開設帳號並發文，還透露晚間將有「驚喜」活動，網友們紛紛猜測可能與抽獎、大型挑戰有關。

MrBeast的影片之所以能吸引大量觀眾，很大一部分原因在於其「大手筆」的風格。他經常在影片中贈送巨額獎金、汽車甚至房產給參與者和幸運觀眾。

除了娛樂大眾，MrBeast也積極利用自己的影響力回饋社會。他發起了多項知名的慈善活動，例如「#TeamTrees」和「#TeamSeas」，分別成功種植了數千萬棵樹木，並清理了大量海洋垃圾。這些行動不僅展現了他的社會責任感，也鼓勵了更多人參與到環保和慈善事業中。近年來，MrBeast更將他的影響力擴展到了商業領域。他創立了零食品牌「Feastables」和連鎖餐廳「Beast Burger」，都取得了巨大的成功。

據悉，MrBeast的團隊在2024年初就曾透露，已經在計畫將他的社群媒體拓展到包括微博在內的中國社群平台；2024年1月23日，MrBeast入駐bilibili，2025年1月開通抖音帳號。

全球共有超過5億粉絲的美國YouTuber MrBeast，宣布加入中國微博。(...
全球共有超過5億粉絲的美國YouTuber MrBeast，宣布加入中國微博。(取材自Instagram)

微博 社群媒體 YouTuber

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