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降準降息後…人行貨幣政策報告：「適度寬鬆」促經濟回升

特派記者陳政錄／北京10日電
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中國人民銀行9日發布2025年第一季中國貨幣政策執行報告，表示人行實施「適度寬鬆」的貨幣政策，強化逆周期調節，為經濟持續回升好轉創造了適宜的貨幣金融環境。（中新社）
中國人民銀行9日發布2025年第一季中國貨幣政策執行報告，表示人行實施「適度寬鬆」的貨幣政策，強化逆周期調節，為經濟持續回升好轉創造了適宜的貨幣金融環境。（中新社）

在日前宣布「降準又降息」後，中國人民銀行9日發布2025年第一季中國貨幣政策執行報告，表示人行實施「適度寬鬆」的貨幣政策，強化逆周期調節，為經濟持續回升好轉創造了適宜的貨幣金融環境，下階段，將平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡。

據界面新聞，人行報告首先表示，第一季，中國GDP年增5.4%，社會信心持續提振，高質量發展扎實推進，國民經濟實現良好開局。報告稱，人行實施適度寬鬆的貨幣政策，強化逆周期調節，為經濟持續回升好轉創造了適宜的貨幣金融環境。

具體措施方面，一是保持貨幣信貸合理增長；二是推動社會綜合融資成本下降；三是引導信貸結構調整優化；四是保持匯率基本穩定；五是加強風險防範化解。

報告稱，第一季，中國金融總量平穩增長，截至三月底，社會融資規模存量、廣義貨幣M2分別年增長8.4%和7.0%，人民幣貸款餘額人民幣265.4兆元；社會融資成本處於歷史低位，3月新發放企業貸款和個人住房貸款利率分別較去年同期減約50個和60個基點，還有信貸結構不斷優化人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，3月底人民幣對美元匯率中間價為7.1782元，與去年底基本持平。

但報告也坦言，當前外部衝擊影響加大，世界經濟增長動能不足，貿易保護主義抬頭，地緣衝突持續存在。

因此，下階段，人行將平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關係，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，增強宏觀政策協調配合，擴大中國國內需求，穩定預期、激發活力，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

報告提到，實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配等，還有維護金融市場穩定，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

日前，人行行長潘功勝於7日，在國新辦記者會上，於美中經貿談判之前，宣布10項「一攬子貨幣政策措施」，包括降低存款準備金率0.5個百分點，預計向市場提供長期流動性約人民幣一兆元，和下調政策利率零點一個百分點等等。

為落實相關政策，人行9日也印發「關於設立服務消費與養老再貸款有關事宜的通知」，設立服務消費與養老再貸款,激勵引導金融機構加大對住宿餐飲、文體娛樂、教育等服務消費重點領域和養老產業的金融支持。

其中，服務消費與養老再貸款額度為人民幣5000億元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最長使用期限不超過3年。發放對象為21家中國全國性金融機構和5家屬於系統重要性金融機構的城市商業銀行。

貨幣 貸款 匯率

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