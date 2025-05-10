曾3連推打call …華春瑩同框「甜野少年」丁真 燦笑推山茶
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因氣質「野性與純真並存」、5年前一夜暴紅的藏族帥小伙丁真，近日發文見到外交部副部長華春瑩，兩人滿臉笑容握手問候，背景則是「第三屆老山國際春茶節」的宣傳牌，引發關注。
北京日報報導，來自四川甘孜州理塘縣的20歲藏族帥小夥丁真，2020年突然成中國頂流網紅，從視頻引爆社交媒體，到成為家鄉旅遊「代言人」，再到全國多地踴躍參與的網上「搶人大賽」，掀起「丁真現象」熱潮。2020年11月29日晚，華春瑩三連推「打call」，更把丁真推向巔峰。丁真也因此被封「甜野少年」。
華春瑩發推寫道，「一張燦爛、陽光、天真的微笑照片在網上走紅後，丁真最近成為了社交媒體上的明星。」推文配圖中，湛藍的天空下，無垠的草場中，丁真笑容燦爛。
隨後，華春瑩又發了一組丁真自我介紹的動圖。照片中，和朋友一同騎馬嬉戲的丁真介紹自己說：「他們都叫我賽馬王子。最開心的是和兄弟們賽馬。我騎馬很厲害的，村裡比賽經常拿第一。」
另一條推文中，華春瑩還介紹了丁真的「新身分」四川電視台的新「主播」。配圖裡，丁真做客四川電視台，用藏語播新聞。
近日，第三屆「老山國際春茶節」在文山壯族苗族自治州麻栗坡縣大王岩廣場開幕，華春瑩出席開幕式並現場推介「老山茶」，傳播中國茶文化。
據報導，「老山茶」生長於北緯23度的黃金日照帶上、深山野林中，綠、淳而不失野性，「老山茶」中的古樹茶更是其中上品。麻栗坡縣境內現有3萬餘畝、40萬餘株，依托優質的鮮葉，現已開發出老山古樹紅茶、綠茶、白茶、手工茶等多類多款產品，均深受歡迎。2021年，「老山茶」進入「國禮目錄」，贈送聯合國安理會成員國代表，備受讚譽。
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