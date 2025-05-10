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跑步機+泳池 中首家寵物健身房6月上海開業 有專屬教練

中國新聞組╱上海10日電
中國首間「寵物健身房」6月將在上海開業，寵物狗將在專用跑步機上奔跑。(取材自九派財經)
中國首間「寵物健身房」6月將在上海開業，寵物狗將在專用跑步機上奔跑。(取材自九派財經)

寵物經濟近年迅速發展，中國首間「寵物健身房」6月即將在上海開業，據悉場地內將配備寵物跑步機、泳池和寵物健身教練，公司還會提供「狗狗減肥」等健身套餐服務，和人的健身房差不多。

九派財經報導，一家名為GOGOGYM的寵物運動空間，在小紅書發布多隻寵物狗在專用跑步機上奔跑影片，並稱專為狗狗打造的運動健康空間將於6月底在上海徐匯區開幕，主要業務是狗狗健身，還有SPA水療復健區、按摩療癒區、寵物用品零售區等，目前寵物健身卡價格還沒確定。

報導指出，搜尋美團平台可發現，上海、杭州、北京等地已有多家寵物機構提供寵物游泳、訓犬服務，價格在幾十元到數千元(港幣，下同)不等，也有多家商場配套免費的寵物運動空間，但尚無專門的收費寵物健身房。不過，美國、阿聯酋、俄羅斯等地已有多家寵物健身房。

有別於訓犬服務或是單項的寵物游泳服務，「癒合寵物醫療復健中心」表示，GOGOGYM以幫助寵物鍛鍊為主，給寵物帶來一種健康生活方式。

據報導，小紅書4月曾聯合GOGOGYM開展狗狗運動模特兒海選大賽，排名前三的寵物狗獲得了免費健身季卡，排名前十的寵物狗狗則可以優先體驗跑步機燃脂、泳池塑形課程。

天眼查資訊顯示，癒合(上海)寵物服務醫療有限公司，成立日期為2023年6月9日，由HEAL MANAGEMENT GROUP PTE.LTD.100%控股，執行董事、法定代表人為YEO JOEY，註冊資本500萬元。該企業旗下有2家全資公司，包括馥愈(上海)科技有限公司、上海益卡瀾企業管理有限公司。

寵物 小紅書 俄羅斯

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