我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

復旦設「新文科發展基金」 新浪老董等2校友捐1億相挺

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海復旦大學今年迎來創校120周年，著重發展「新工科」及「新文科」。（取自復旦大學網站）
上海復旦大學今年迎來創校120周年，著重發展「新工科」及「新文科」。（取自復旦大學網站）

位於上海的中國百年名校復旦大學，在建校120周年之際，日前設立「新文科發展基金」，主張支持人文與社會科學創新。校方表示，該基金由1984級新聞系校友曹國偉、王長田聯合捐贈1億元(人民幣，下同)，並將實施開放管理，希望匯聚更多社會資源。

曹國偉目前為新浪董事長兼首席執行官；王長田是日前發行熱門動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）的光線傳媒董事長，他們也曾多次捐贈資金支持學校計畫。「我們對復旦感情深厚。希望通過行動為母校學科建設和發展出一份力。」

上月，復旦大學材料系高分子專業1985級校友李平、歷史學系1986級校友廖梅夫婦，則是捐贈10億元支持建設「復旦大學學敏高等研究院」，李平是中國動力電池龍頭寧德時代副董事長。

據北京日報客戶端，上月，復旦「新工科」六大創新學院（集成電路與微納電子、智能材料與未來能源、計算與智能、未來信息、智能機器人與先進製造、生物醫學工程與技術創新學院）亮相，同時，學校新文科建設也邁出新步伐。

報導指，經過與校方多次深入研討，曹國偉、王長田希望為母校建校120周年送上「有意義的禮物」，期盼設立基金支持新文科發展能恰逢其時。

報導說，新文科的「新」字意義深遠——發展新文科，不僅要提高推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的能力，還要提高回應國家、社會和時代關切的能力，提高學術範式和人才培養模式創新的能力，引領復旦學人更好立時代之潮頭、通古今之變化、發思想之先聲。

新文科發展基金將發揮「催化劑」功能，助力推動新文科創新：催化理實交融，引導更多學人積極構建中國自主知識體系，推動基礎學科與應用領域、理論創新與現實研究的融合；催化學科交叉，瞄準關鍵領域和學術前沿，打破學科內部和不同學科間的壁壘；催化科教融匯，以學人成長為核心，把學科學術創新與緊缺人才培養統籌起來。

目前中國除了國家社科基金外，浙江大學、南京大學、南開大學等高校也設立了文科發展基金。

上一則

年銷超6億、曾致3死…安徽翁輸液亡 「刺五加注射液」再掀議

下一則

李強月底訪大馬 將組超級集團抗美

延伸閱讀

美中誰先開始談關稅？中學者：中外長財長赴美 對方避而不見

美中誰先開始談關稅？中學者：中外長財長赴美 對方避而不見
平均年薪僅4萬 家長會支持子女讀這些科系嗎？

平均年薪僅4萬 家長會支持子女讀這些科系嗎？
會支持子女讀這些科系嗎？ 畢業生5年內薪資最低

會支持子女讀這些科系嗎？ 畢業生5年內薪資最低
網紅「廈門林志玲」停播三個月考研 成功錄取復旦

網紅「廈門林志玲」停播三個月考研 成功錄取復旦

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作