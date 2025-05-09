復旦設「新文科發展基金」 新浪老董等2校友捐1億相挺

上海復旦大學今年迎來創校120周年，著重發展「新工科」及「新文科」。（取自復旦大學網站）

位於上海的中國百年名校復旦大學，在建校120周年之際，日前設立「新文科發展基金」，主張支持人文與社會科學創新。校方表示，該基金由1984級新聞系校友曹國偉、王長田聯合捐贈1億元(人民幣，下同)，並將實施開放管理，希望匯聚更多社會資源。

曹國偉目前為新浪董事長兼首席執行官；王長田是日前發行熱門動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）的光線傳媒董事長，他們也曾多次捐贈資金支持學校計畫。「我們對復旦感情深厚。希望通過行動為母校學科建設和發展出一份力。」

上月，復旦大學材料系高分子專業1985級校友李平、歷史學系1986級校友廖梅夫婦，則是捐贈10億元支持建設「復旦大學學敏高等研究院」，李平是中國動力電池龍頭寧德時代副董事長。

據北京日報客戶端，上月，復旦「新工科」六大創新學院（集成電路與微納電子、智能材料與未來能源、計算與智能、未來信息、智能機器人與先進製造、生物醫學工程與技術創新學院）亮相，同時，學校新文科建設也邁出新步伐。

報導指，經過與校方多次深入研討，曹國偉、王長田希望為母校建校120周年送上「有意義的禮物」，期盼設立基金支持新文科發展能恰逢其時。

報導說，新文科的「新」字意義深遠——發展新文科，不僅要提高推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的能力，還要提高回應國家、社會和時代關切的能力，提高學術範式和人才培養模式創新的能力，引領復旦學人更好立時代之潮頭、通古今之變化、發思想之先聲。

新文科發展基金將發揮「催化劑」功能，助力推動新文科創新：催化理實交融，引導更多學人積極構建中國自主知識體系，推動基礎學科與應用領域、理論創新與現實研究的融合；催化學科交叉，瞄準關鍵領域和學術前沿，打破學科內部和不同學科間的壁壘；催化科教融匯，以學人成長為核心，把學科學術創新與緊缺人才培養統籌起來。

目前中國除了國家社科基金外，浙江大學、南京大學、南開大學等高校也設立了文科發展基金。