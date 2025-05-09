看準中老年？李佳琦媽也帶貨 霸氣喊：老娘正是拚的年紀

李佳琦和媽媽。（取材自三言科技）

「我媽現在當主播了，你們跟我媽說一下，讓她就是嚴謹講話，因為我媽比我還誇張……」中國直播帶貨「口紅一哥」李佳琦在近期直播中稱，媽媽李文利也開始直播帶貨，他要媽媽「躺下來享受」，媽媽卻回他一句「老娘正是拚的年紀」。

綜合瀟湘晨報、九派新聞報導，5月5日，美腕旗下「所有爸媽的幸福家」直播間開播，李佳琦的媽媽李文利受邀參加直播。李佳琦在近期的直播中稱，媽媽當主播了，並展示直播間畫面稱他媽媽在賣黃金。

隨後，助理旺旺詢問李佳琦看到媽媽直播帶貨是什麼心情，他表示，「有的時候感覺該享受的時候就躺下來享受，但她完全不是，她說老娘要拚，老娘正是拚的年紀」。

李佳琦展示媽媽直播帶貨畫面。（視頻截圖）

企查查App 顯示，李文利名下關聯16家企業，其中12家為存續狀態，包括上海春琦瑞企業發展有限公司、上海盛琦聖企業管理諮詢有限公司、上海貴琦忠企業管理諮詢有限公司等，涉及企業管理、科技、新媒體等領域，李文利在上述企業中擔任執行董事、法定代表人等職務。

其中多家公司為李佳琦與母親李文利共同關聯公司，李佳琦持有多家公司99%的股份，李文利持有1%的股份並擔任法定代表人、執行董事職務。其中，李文利、李佳琦、美one關聯公司美腕（上海）網絡科技有限公司共同持有寧波鎂麒電子商務有限公司股權，目前該公司由李文利擔任法定代表人職務，已註冊多枚李佳琦、李佳琪商標。

報導稱，李佳琦媽媽直播帶貨，目標定位在中老年市場，中老年市場成為新風口。