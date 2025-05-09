博主撿到他人證件 搬家13次仍保存 18年後找到失主

吳佩撿到的一大包證件，他妥善保管了18年。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

在微博 上有380萬粉絲的知名汽車博主吳佩在深圳租房時撿到湖北某中學顧老師的一大包證件，18年來多次嘗試尋找失主未果，即使13次搬家仍一直保管著這包證件，希望能交還給對方。近日，他終於輾轉聯繫上失主，兌現18年前對自己的承諾。顧老師驚喜之餘已和吳佩約好見面時間，要向吳佩當面表達感謝：「這個兄弟真的不一般，是個有情有義的好漢子」。

據上游新聞報導，今年4月底，吳佩發微博表示，18年前去深圳時撿到一包證件，是一名湖北的老師，把從大學畢業開始的所有證件都丟了，甚至包括結婚證。他多次聯繫無果，後來在深圳搬了6次家，在廣州搬了2次家，又來北京搬了5次家，期間這包證件幾次被人翻出來想丟掉，都被他好好收著。

「對我來說沒有價值，但對他（顧老師）來說，這就是來時路，一定要想辦法找到他。」，吳佩表示，這18年他都在想辦法找人，幾次得到的信息都是「已經離校」，沒有新的聯繫方式，直到近日和一位汽車工程師朋友閒聊，發現證件主人居然就是他學校的老師，而顧老師因那些年在援疆支教，沒能聯繫上，如今能物歸原主，很開心，「18年的自我承諾，今天辦成了」。

截至8日中午12時，該微博已獲得1.7萬次點讚，1067條評論。不少網友留言表示，「真是一件有意義的事」，「老哥你太能堅持了，暖心」。

失主顧老師是一名化學老師，當年曾短暫從湖北去深圳工作，搬走時遺失了這些證件。「證件起碼十幾本，畢業證、學位證、結婚證這些都有。我當時是為了安全起見，專門把這些重要的證件收集好放在一個盒子裡，但搬家時，這個裝證件的盒子反而丟了」；「後來我接受學校委派，去新疆 教了4年書，換過聯繫方式，可能也是這個原因，導致沒能找到我」。

顧老師說，這次是學校一個學生和吳佩聊天時，知道了這個事情，最終通過學校方面聯繫上了自己。對於吳佩18年的堅持，顧老師表示非常感動。

「其實我一直覺得這些證件可能還在，但沒想到他幫我保管得這麼好，而且保管了整整18年。這次當他聯繫上我的時候，我內心非常意外。他本來找我要地址，說把這些證件寄給我，但我沒答應。我必須請他吃頓飯喝點酒，當面表示感謝。這個兄弟（吳佩）真的不一般，是個有情有義的好漢子」。