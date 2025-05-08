不收禮、自己上場舞獅…95後新人海底撈辦婚宴 2萬搞定

趙小姐和先生表演了一段舞獅。(取材自紫牛新聞)

山西太原市一對新人「五一」長假期間在海底撈舉辦婚禮，95後新人邀請140名親友參加，他們不收禮金，還親自上場表演舞獅助興，整場喜宴氣氛熱絡，僅花費2.25萬元(約3100美元)，新人並開懷的秀出2米長的帳單。這場「極簡婚禮」在網上收獲網友滿滿祝福，媒體也肯定「火鍋婚禮」重塑了婚禮儀式感 ，讓婚禮歸相聚與歡樂的本質。

據揚子晚報報導，這對95後新人原先要在一家酒店舉行傳統婚宴儀式，卻沒想到收到酒店通知，由於特殊原因停業無法承接婚宴。兩人心想，曾開玩笑說婚禮可以去海底撈辦，這次碰到意外，或許可以考慮一試。結果他們像海底撈店家表達了辦婚禮的意願，店家不但熱情地答應了預訂，還裝飾了喜慶的牆面和燈牌，門口擺上了新人的人形立牌，裝飾了紅色氣球拱門。

婚禮當天，不僅海底撈特色服務撈麵舞和變臉也成為婚宴中活躍氛圍的一個環節，新人還表演了一段臨時學的舞獅，新人說是「道具剛剛收到就上陣了」他們也表示「整個婚宴輕鬆愉快，沒什麼莊重的表白儀式，大家一邊玩一邊聚餐，結束後我收到了很多親友給我拍的視頻照片，現場氛圍很好。」新人說，他們的婚宴一共花了2.25萬元，打印下來的賬單接近2米。

對於這樣一場創新婚禮，新娘趙小姐很滿意，「婚禮規模不大，我們也沒收禮金，主要是希望大家玩得開心。我們也收到了美好的祝福，婚禮的意義就達到了。」