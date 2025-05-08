我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

北京地壇公園署名的樹該續費了 網友呼喚「余華」獲回應

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
余華被網友喊話為地壇公園的樹續費。(取材自濟南時報)
余華被網友喊話為地壇公園的樹續費。(取材自濟南時報)

「五一」期間，北京地壇公園兩棵國槐樹登上熱搜，原因是認養人牌子寫著「余華與鐵生」的名字。余華與史鐵生是知名作家，由於史鐵生已經過世，兩人相交的友誼至今仍令不少讀者感動。而這兩棵樹認養期限已於4月30日到期，雖然國槐樹並非是余華認養，但不少網友還是笑著呼喚：「余華老師該續費了」。

來源：雲新聞

新京報報導，據地壇公園相關工作人員介紹，這兩棵樹並非余華本人認養，而是普通遊客認養的。樹幹上分別掛著「認養人：余華的朋友鐵生」、「認養人：鐵生的朋友余華」的牌子，認養期限均是從2024年5月1日到2025年4月30日。

史鐵生生前最膾炙人口的作品是「我與地壇」，憑藉「活著」等作品一舉成名的余華，年輕時就與史鐵生是好朋友，每次進城路過雍和宮，就會去看望史鐵生，一起談天說地。這些年來，余華與史鐵生的交往被網友津津樂道，甚至稱為「有一種友誼，叫余華與史鐵生」。

不少網友留言詢問「這是余華老師幫史鐵生認養的嗎」？「本來沒什麼感覺的，這兩個名字放在一起突然很想哭」、「以前看史鐵生的「我與地壇」，被書中流淌的哲思深深震撼，現在居然看到了有鐵生名字的樹」。不過也有網友表示質疑：「不一定是余華老師認養的吧，感覺他不會玩這個。」

余華接獲詢問後表示，這兩棵樹不是他認養的，他並不知道這件事，也沒有注意到熱搜。

報導指出，這兩棵國槐上了熱搜後，已經成了公園的網紅打卡點。據透露，目前已經有熱心市民表示，還是以「余華和鐵生」的名義繼續認養這兩棵國槐樹。

北京地壇公園的兩棵國槐樹。(取材自新京報)
北京地壇公園的兩棵國槐樹。(取材自新京報)

上一則

上海樂高樂園小程序崩潰…有人付1399元 訂單卻不見了

下一則

港大學畢業生首季薪酬增2% 職缺同比跌5成 創科逆市招才

延伸閱讀

美中重啟貿易談判的破冰關鍵？面子之爭曝後續艱難

美中重啟貿易談判的破冰關鍵？面子之爭曝後續艱難
二婚妻黑料一堆 傳汪小菲取消婚禮 前女友跳出「有仇必報」

二婚妻黑料一堆 傳汪小菲取消婚禮 前女友跳出「有仇必報」
川普對中強硬「不先降關稅」：貿易談判要提黎智英

川普對中強硬「不先降關稅」：貿易談判要提黎智英
美中周末經貿對話 范斯說是北京主動聯繫

美中周末經貿對話 范斯說是北京主動聯繫

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

五一花錢旅遊不如囤低價貨 「窮鬼超市」2新店被買爆

2025-05-02 21:05

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑