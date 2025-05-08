北京地壇公園署名的樹該續費了 網友呼喚「余華」獲回應

余華被網友喊話為地壇公園的樹續費。(取材自濟南時報)

「五一」期間，北京地壇公園兩棵國槐樹登上熱搜，原因是認養人牌子寫著「余華與鐵生」的名字。余華與史鐵生是知名作家，由於史鐵生已經過世，兩人相交的友誼至今仍令不少讀者感動。而這兩棵樹認養期限已於4月30日到期，雖然國槐樹並非是余華認養，但不少網友還是笑著呼喚：「余華老師該續費了」。

來源：雲新聞

新京報報導，據地壇公園相關工作人員介紹，這兩棵樹並非余華本人認養，而是普通遊客認養的。樹幹上分別掛著「認養人：余華的朋友鐵生」、「認養人：鐵生的朋友余華」的牌子，認養期限均是從2024年5月1日到2025年4月30日。

史鐵生生前最膾炙人口的作品是「我與地壇」，憑藉「活著」等作品一舉成名的余華，年輕時就與史鐵生是好朋友，每次進城路過雍和宮，就會去看望史鐵生，一起談天說地。這些年來，余華與史鐵生的交往被網友津津樂道，甚至稱為「有一種友誼，叫余華與史鐵生」。

不少網友留言詢問「這是余華老師幫史鐵生認養的嗎」？「本來沒什麼感覺的，這兩個名字放在一起突然很想哭」、「以前看史鐵生的「我與地壇」，被書中流淌的哲思深深震撼，現在居然看到了有鐵生名字的樹」。不過也有網友表示質疑：「不一定是余華老師認養的吧，感覺他不會玩這個。」

余華接獲詢問後表示，這兩棵樹不是他認養的，他並不知道這件事，也沒有注意到熱搜。