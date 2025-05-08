2瓶礦泉水賣176元 上海情侶懵了…1招讓餐廳原路退費

茉莉在餐廳的帳單顯示兩瓶依雲水收費176元。(取材自新聞晨報)

近日，上海靜安區一家餐廳「Frasca」因礦泉水價格問題，引發了一場消費爭議。顧客「茉莉」和男友在該餐廳用餐時，誤以為礦泉水免費，結果結帳時驚訝發現兩瓶水的費用高達176元(約24美元)。儘管餐廳提供了明碼標價的酒水單，「茉莉」仍認為商家的做法有誤導嫌疑，並提出投訴。

來源:深視新聞

新聞晨報報導，根據「茉莉」的描述，當日她和男友入座後，餐廳服務員詢問他們需要什麼飲品。她的男友選擇了礦泉水。用餐過程中，兩人再次要求加水，服務員隨後送上了第二瓶礦泉水。結帳時，兩瓶水的費用合計176元，這讓「茉莉」感到非常困惑和不滿。她表示，在用餐過程中，餐廳並未明確告知礦泉水是需要額外付費的。

隨後，「茉莉」向餐廳提出退費要求，認為商家未經充分告知其水費，尤其在當時的詢問中，並未明確標註飲品需收費。餐廳方面則表示，他們有提供明確的酒水單，並且顧客在點餐時已經表明選擇了礦泉水。經過協商，餐廳同意退還一瓶水的費用，但「茉莉」認為退還金額過低，並拒絕了商家的處理方案。

事後，「茉莉」查詢發現，該餐廳提供的礦泉水在市場上的價格為13元，而餐廳收費高達88元一瓶。她認為這種情形侵犯了消費者的知情權，並指出這種隱性收費的做法對消費者不夠透明。

不少網友對此事發表了不同看法。有些人認為餐廳的行為存在誘導消費的嫌疑，指出服務員在提供礦泉水前應提前告知其價格，避免顧客誤以為瓶裝水是免費的。另一部分網友則認為，「瓶裝水都不免費，為何不事先詢問價格？」他們認為消費者應該在點單前了解所有可能的收費項目。

報導指出，餐廳表示，由於近期接到類似投訴，他們已經對服務流程進行調整，提醒服務員更清晰地告知顧客水費事宜。在接到「茉莉」的投訴後，餐廳已經將176元原路退還。