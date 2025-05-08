我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔學生通勤 紐約市警推7大安全守則

曼哈頓華埠中華公所警民會：氣溫升高 罪案顯著增加

2瓶礦泉水賣176元 上海情侶懵了…1招讓餐廳原路退費

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
茉莉在餐廳的帳單顯示兩瓶依雲水收費176元。(取材自新聞晨報)
茉莉在餐廳的帳單顯示兩瓶依雲水收費176元。(取材自新聞晨報)

近日，上海靜安區一家餐廳「Frasca」因礦泉水價格問題，引發了一場消費爭議。顧客「茉莉」和男友在該餐廳用餐時，誤以為礦泉水免費，結果結帳時驚訝發現兩瓶水的費用高達176元(約24美元)。儘管餐廳提供了明碼標價的酒水單，「茉莉」仍認為商家的做法有誤導嫌疑，並提出投訴。

來源:深視新聞

新聞晨報報導，根據「茉莉」的描述，當日她和男友入座後，餐廳服務員詢問他們需要什麼飲品。她的男友選擇了礦泉水。用餐過程中，兩人再次要求加水，服務員隨後送上了第二瓶礦泉水。結帳時，兩瓶水的費用合計176元，這讓「茉莉」感到非常困惑和不滿。她表示，在用餐過程中，餐廳並未明確告知礦泉水是需要額外付費的。

隨後，「茉莉」向餐廳提出退費要求，認為商家未經充分告知其水費，尤其在當時的詢問中，並未明確標註飲品需收費。餐廳方面則表示，他們有提供明確的酒水單，並且顧客在點餐時已經表明選擇了礦泉水。經過協商，餐廳同意退還一瓶水的費用，但「茉莉」認為退還金額過低，並拒絕了商家的處理方案。

事後，「茉莉」查詢發現，該餐廳提供的礦泉水在市場上的價格為13元，而餐廳收費高達88元一瓶。她認為這種情形侵犯了消費者的知情權，並指出這種隱性收費的做法對消費者不夠透明。

不少網友對此事發表了不同看法。有些人認為餐廳的行為存在誘導消費的嫌疑，指出服務員在提供礦泉水前應提前告知其價格，避免顧客誤以為瓶裝水是免費的。另一部分網友則認為，「瓶裝水都不免費，為何不事先詢問價格？」他們認為消費者應該在點單前了解所有可能的收費項目。

報導指出，餐廳表示，由於近期接到類似投訴，他們已經對服務流程進行調整，提醒服務員更清晰地告知顧客水費事宜。在接到「茉莉」的投訴後，餐廳已經將176元原路退還。

餐廳提供的酒水菜單顯示「依雲天然礦泉水」的價格是88元。(取材自新聞晨報)
餐廳提供的酒水菜單顯示「依雲天然礦泉水」的價格是88元。(取材自新聞晨報)

上一則

北京保安值班時與女友性行為猝死 法院1理由：算工傷

延伸閱讀

觀察站／中握美方不知道的「黑科技」王牌 即將打出？

觀察站／中握美方不知道的「黑科技」王牌 即將打出？
上海對東盟進出口 今年首季同比增長7.1%

上海對東盟進出口 今年首季同比增長7.1%
遇見拿破崙（二）

遇見拿破崙（二）
上海時尚女用餐 將擦鼻涕紙塞餐館調味罐 網批惡心沒素質

上海時尚女用餐 將擦鼻涕紙塞餐館調味罐 網批惡心沒素質

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

五一花錢旅遊不如囤低價貨 「窮鬼超市」2新店被買爆

2025-05-02 21:05

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩