五一假期 中國核心城市新建案熱銷 為房市打強心針

五一假期期間，中國各地看房人潮與買房網簽踴躍。圖為山西太原一房地產項目前往看房的市民。（中新社）

在剛剛過去的五一假期，中國多地樓市交易升溫，熱銷樓盤頻出，打破過去一段時間節假日樓市不旺的局面。分析指出，房企加大高品質住宅供給正在成為中國核心城市房地產 市場止跌回穩的新動力。

中新社報導，在上海徐匯區、閔行區、浦東新區的多個新盤項目都出現認購率高於100%的旺銷場景，其中不乏熱門項目觸發限售及積分制。杭州市有數個新盤需搖號，另有項目由於訪客數量較多，看房需購房者提供150萬元（人民幣，下同，約20.7萬美元）的驗資證明。

據中指研究院統計，五一假期，北京新建商品住宅累計網簽302套、3.42萬平方米，同比分別增長114%和107%。武漢 市新建住宅網簽面積為5.53萬平方米，同比大幅增長284%。廣州新房成交套數明顯高於去年同期。深圳全市新建商品住房認購826套，其中已網簽認購書317套，較去年同期增長23.89%；主要中介機構促成二手房交易367套，較去年同期增長36.96%。

五一假期，包括深圳、蘇州、成都、武漢、長沙等城市先後推出「好房節」、「購房季」等一系列購房促銷活動，並推出優惠折扣、特價房、消費券補貼等優惠促銷舉措，促進購房需求釋放。其中，廣東省中山市出台樓市新政，2025年5月1日至6月30日，在中山購買新建商品住宅，在繳納契稅後給予購房款千分之五的電子消費券補貼，消費券可在其他領域使用。

報導稱，多地五一假期新房交易活躍，很大程度上歸因於高品質住宅加速入市。今年五一多個核心城市新房成交量明顯好於去年。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，隨著鼓勵「好房子」供應的政策導向明確，居民對於品質高、戶型好、配套完善、性價比高的項目歡迎度高，開發商也在供給端迎合市場需求，更多高品質住宅入市，從供給側帶動和牽引改善性購房需求。

業內預期，後續高品質項目供應有望加快放量。據中指研究院監測，5月以來，北京、上海、杭州、南京、成都等重點城市有多個以中高端改善產品為主的優質項目入市。

李宇嘉表示，品質高、戶型好、定價合理的改善性樓盤受歡迎，有助於穩定市場需求。不過，目前高品質項目的體量和規模仍然不足，持續提振市場仍需進一步疏通循環堵點，補足老舊二手房配套短板，加快二手房以舊換新等，進一步激活購房需求，鞏固房地產市場穩定態勢。