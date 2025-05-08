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官宣了 中首座樂高樂園 7月5日在上海開幕攻暑期文旅

特派記者陳宥菘／上海報導
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中國第一座樂高樂園、上海樂高樂園度假區，將於7月5日正式開幕。（取材自上海樂高樂園官網）
中國第一座樂高樂園、上海樂高樂園度假區，將於7月5日正式開幕。（取材自上海樂高樂園官網）

中國首座樂高樂園「上海樂高樂園」7日宣布將在7月5日正式開幕，將助力上海搶攻暑假文旅財。根據消息，該樂園營運籌備工作已全面啟動，將於6月中旬試營運。

來源：YouTube

根據上觀新聞報導，上海樂高樂園定位在為二歲至12歲親子家庭打造的綜合度假區。園區內擁有八大主題區，超過75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超過8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

園方表示，園區內24個主要遊樂設施全部已順利進入調試階段，所有建築外立面及鋪裝工程即將完成，樂高樂園酒店目前已經完工，正式移交運營。

開園後，樂園每日將為遊客呈現22場樂高角色見面會、11項精采紛呈的主題演出及特別活動，4D影院將全天候放映熱門樂高大電影，還有全球首發的樂高悟空小俠現場秀。

7日上午10時，樂園開園限量紀念年卡、開園限量飯店套票正式開售，前者售價1399元（人民幣，下同，約193.6美元），後者為3588元，均包含試營運單日門票。提前註冊會員的遊客六日便可搶先購，當時已引爆搶購熱潮，官方微信小程序因瞬間流量爆增而癱瘓，多個功能顯示「加載中」，但無法進行購票操作，直到下午才恢復正常。截至7日，飯店套票已遭搶購一空。根據上海新聞晨報，試營運門票最早可預約6月19日入園。

此前，上海樂高樂園已公布一日票票價，與市場慣例一致採取六級票價，兒童票255元起，成人票319元起。

時代財經指出，上海樂高樂園占地面積約為上海迪士尼的三分之一。除此之外，樂高樂園地處上海遠郊的金山區，距市區約70公里，較依賴自駕或高鐵出行，在地理位置上更臨近浙江嘉善；而上海迪士尼則位於浦東新區，距離市區僅約卅公里，地鐵11號線可直達。

上海樂高樂園的平均票價較日本名古屋、南韓春川等海外樂高樂園高，但中國主題公園研究院院長林煥傑認為，考慮到長三角地區的消費能力以及國際一流文娛品牌、中國首個樂高樂園的標籤，上海樂高樂園的吸引力以及首期效應還是存在。

樂高樂園 迪士尼 地鐵

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