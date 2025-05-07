吉祥航空飛銀川航班 輪子觸地急拉復飛 乘客尖叫嘔吐

飛機安全降落西安後的艙內情況。(取材自極目新聞)

上海飛往銀川的吉祥航空HO2301次航班5日出現意外狀況，飛機在輪子已經接地的情況下再次復飛，嚇壞機上乘客，尖叫聲四起，還好最終成功備降西安咸陽國際機場，並於同日晚安全抵達銀川。

極目新聞報導，乘坐該航班的乘客方芳（化名）表示，作為乘客來講，觸地復飛的那幾分鐘，她覺得超驚險，「當天中午銀川機場的天氣很差，風沙很嚴重，窗外幾乎無法看到跑道，艙內偶爾傳來飛機顛簸的廣播。當時我就感覺很奇怪，已經這麼低了，還沒有能見度」。

方芳說：「在機場上空盤旋十幾分鐘後，飛機準備降落，落地那一刻明顯感受到輪子已經兩次點地了，但機身非常搖晃，根本無法停穩。最多兩秒，飛機直接抬頭復飛。我一瞬間頭皮發麻，心率飆升，身邊的人都在尖叫，接著就是一陣寂靜。」

據方芳回憶，復飛兩分鐘後，機內廣播通知「由於天氣原因將盤旋再降」，空姐拿了一堆嘔吐袋向後走去，不少乘客都嘔吐了。又過了幾分鐘，廣播說機組和塔台商量準備下午1點20分備降咸陽機場。坐在方芳前排的安全員說如果硬降，會有機翼被拍斷的風險，後果應該是不堪設想的。

一個多小時後，飛機安全備降咸陽機場。方芳長舒一口氣，「腳踏實地的感覺真好，也感謝機長反應快速，雖然不知道硬降結果是什麼，復飛又有什麼風險，好在平安落地了。」

飛機一個小時後平安降落西安，廣播通知暫時不讓下飛機，3點可能再飛，乘客可以選擇終止行程。由於之前的緊急情況，方芳選擇終止行程，並拍下了飛機在沙塵中起飛的畫面。

航班信息顯示，飛機落地西安後，又於當天下午5時35分起飛，並於晚間6時31分落地銀川，共延誤6小時36分。

報導稱，銀川市氣象台4日曾發布大風藍色預警信號，預計5日白天有5至6級偏北風，陣風8至10級，並伴有沙塵天氣。