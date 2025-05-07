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掉粉1300萬的瘋狂小楊哥要復出了？現身王晶生日宴

中國新聞組／北京7日電
香港導演王晶（左）在慶生宴上與小楊哥合照。（視頻截圖）
香港導演王晶（左）在慶生宴上與小楊哥合照。（視頻截圖）

瘋狂小楊哥要復出了？從2024年9月因「香港美誠月餅虛假宣傳事件」翻車後，小楊哥在網路上消失了8個月，近日現身香港導演王晶的70歲生日宴會，引發網友熱烈討論。

來源：YouTube

綜合潮新聞、三言科技報導，王晶近日慶祝70歲生日，從他發布的現場視頻中可看到，在切蛋糕時他特意將小楊哥拉到身旁，八個月沒公開露面的小楊哥穿著一身運動服，撓了撓鼻子、抿著嘴，看起來似乎有些不好意思。

據了解，王晶與瘋狂小楊哥的合作關係始於2023年。當年4月，王晶曾帶著女兒現身瘋狂小楊哥的直播間進行互動。在小楊哥因「香港美誠月餅虛假宣傳事件」停播八個月後，王晶特意將其拉到鏡頭前的舉動，讓網友們猜測是不是小楊哥要復出的前兆，相關話題隨即衝上熱搜第一。

瘋狂小楊哥此前最後的直播是在去年9月7日，當時因「香港美誠月餅」、「澳洲榖飼牛肉捲」涉虛假宣傳，公司「三隻羊」遭合肥當局勒令停業並重罰。今年3月23日，合肥市聯合調查組發布整改情況通報，稱三隻羊經整改後符合要求，已具備恢復經營條件；三隻羊隨後發布聲明，稱未來將嚴格把關產品質量、落實行業標準，對經認定的問題產品，承諾先行墊付退賠款。

然而三隻羊旗下多家公司近日發布簡易註銷公告，瘋狂小楊哥在經歷半年整改期間估計累計掉粉超過1300萬，即便小楊哥復出帶貨，想要重回往日的高光時刻恐怕也沒那麼容易。

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