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門將荒？ 國足主帥赴大連看賽事 疑看上42歲「喝水哥」

中國新聞組／北京7日電
42歲的隋維杰是中超年齡最大的球員。（取材自微博）
42歲的隋維杰是中超年齡最大的球員。（取材自微博）

距離6月5日世預賽，國足客場對陣印尼的比賽只剩下一個月的時間，但國足主教練伊萬科維奇面臨門將不夠用的困境。有媒體透露，伊萬科維奇近日赴大連觀賽，似乎有意招攬大連英博門將隋維杰，而隋維杰今年已滿42歲，是中超年齡最大的球員。

中國新聞周刊報導，此前，伊萬科維奇始終選擇採用王大雷、顏駿凌、劉殿座的三人穩定組合，但隨著中超聯賽的進行，首發門將王大雷的狀態堪憂，顏駿凌又突遇傷病，僅剩劉殿座狀態相對穩定，國足顯然出現「門將荒」。

事實上，伊萬科維奇在上任後對於門將位置的人員儲備曾經做出過不少考察。上海申花門將鮑亞雄、成都蓉城門將蹇韜、北京國安門將韓佳奇都曾進入過其考察範圍，韓佳奇還曾入選過集訓隊和國足進行合練。但隨著聯賽的進行，前二人因為不同原因失去了主力位置，無法確保自身在球隊的穩定出場；被業內看作「下一個國門繼任者」的韓佳奇也因受傷，注定無緣接下來的聯賽和世預賽。

由於門將位置突然出現缺口，伊萬科維奇在這幾輪的中超聯賽著重考察了部分球隊門將的狀態。據了解，伊萬科維奇1日在大連觀看了大連英博主場對陣雲南玉昆的比賽。有媒體透露，伊萬科維奇在現場用手機查閱了大連英博門將隋維杰的資料。作為如今效力中超年齡最大的球員，隋維杰今年已滿42歲。

隋維杰這名曾在中國職業聯賽輾轉多地的老門將，曾因在球門喝水而出現失誤造成丟球，被球迷戲稱為「喝水哥」。如今他加盟故鄉球隊，並且有穩定發揮，不少球迷期待他能最終被選入國足，讓其在職業生涯末期圓一個國門夢，並稱「這事要是成真了，絕對能載入世界足球史冊」。

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