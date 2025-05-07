「跟著團長打縣城」請來鬼子專業戶客串 遊客忍不住了

五一假期，在山東臨沂市沂南縣紅嫂家鄉旅遊區，「跟著團長打縣城」沉浸式影視體驗項目一如既往地火爆，該項目通過沉浸式體驗和紅色教育相結合，成為當地特色旅遊亮點。但這次另有亮點，景區邀請到知名演員、「鬼子專業戶」楊清文在項目客串，有遊客笑稱，怕收不住手…。

來源：YouTube

極目新聞報導，從網友發布的視頻可以看出，不少遊客身著演員服裝，手裡拿著道具槍、刀，與景區工作人員一同攻打被「鬼子」占領的縣城，楊清文客串反派和遊客一起互動體驗。

「跟著團長打縣城」沉浸式影視體驗項目火爆出圈。(取材自極目新聞)

不少網友評論稱，該項目沉浸感拉滿，情緒價值十足。有體驗過該項目的遊客稱，現場演員很負責，孩子體驗感很好，沖鋒號響起時，瞬間感覺熱血沸騰。

遊客在「團長」的指揮下，手持道具武器向著「縣城」進發。(取材自極目新聞)

據報導，景區工作人員6日表示，五一期間來玩的遊客非常多，景區門票68元人民幣(約9.4美元)，遊客可以選擇租一套20元的服裝，體驗「跟著團長打縣城」，項目時長40分鍾左右，分為三個階段，分別是「遊客動員大會」、「團長帶遊客打縣城」以及「縣城慶功會」。

對此，不少網友評論說，「我已經躍躍欲試了」、「這個體驗感滿滿」。

楊清文劇照。(取材自人民日報)

遊客拿著的槍和炮都是道具，沒有危險。該體驗項目也不是每天都有，具體演出時間不固定，一般周末會有，景區會根據客流安排演出，如果有大型團隊會加場，演出前會在官方微信 發布公告。「在五一當天，演員楊清文還專門來到景區客串反派和遊客互動體驗，項目的靈感主要來自電視劇『亮劍』。」工作人員說。

另據人民日報微信公眾號報導，2003年，楊清文在「亮劍」劇組擔任司機，因一口流利的日語被導演陳建慧眼識珠，成功出演了騎兵隊長黑島森田一角。憑藉這個角色，楊清文一舉成名，也從此開啟了自己的演藝生涯。在「亮劍」之後，楊清文因其出色的日語能力和獨特的形象特點，相繼出演了「雪豹」、「永不磨滅的番號」、「狙擊部隊」等多部影視劇中的反派角色。

當地文旅部門表示，紅嫂家鄉旅遊區是沂南縣的重點紅色旅遊區，「我們想真正讓紅色文化『活』起來。『跟著團長打縣城』火了之後，也會帶動縣裡其他景區繼續火起來，讓革命老區的精神煥發新的光彩。」

如今，各地類似的體驗項目還有不少。遊客不再走馬觀花，而是從參觀變成深度參與，體驗感滿滿。以文塑旅，以旅彰文，讓文化傳播更具互動性和新鮮感，讓旅遊體驗更立體，更豐富。

聚焦品質化旅遊消費需求，進一步挖掘景點文化內涵，不斷創新表達呈現方式，為觀眾帶來更多愉悅、震撼的視聽感受。有感官體驗，能產生精神共鳴，這樣的旅遊服務，才能讓消費者覺得值回票價。