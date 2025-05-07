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廣西60年一遇旱災… 中多地大面積春旱 發射火箭彈求雨

記者廖士鋒／綜合報導
今年廣西遭逢60年一遇、受災逾40萬人的乾旱。圖為4月15日，廣西博白縣，農民在經過抽水灌溉的農田中作業。中新社
今年廣西遭逢60年一遇、受災逾40萬人的乾旱。圖為4月15日，廣西博白縣，農民在經過抽水灌溉的農田中作業。中新社

今年春季中國多地發生罕見的大面積春旱，除廣西遭逢60年一遇、受災逾40萬人的乾旱外，江蘇、河南、陝西等地也均有大面積的旱情。近日多地接連進行「人工影響天氣」作業，發射火箭彈進行增雨。

綜合中國新聞周刊、新華社報導，廣西自治區氣象局統計顯示去年11月以來，廣西平均降水量只有110毫米，比常年偏少三至七成，為1961年以來同期最少。截至4月21日，廣西12市、55個縣分累計造成43.1萬人受災，因旱飲水需救助人口達8.8萬人，農作物受災面積5.19萬公頃。

中國氣象台於5日繼續發布氣象乾旱黃色預警，評估陝西、河南大部及甘肅東部、四川東北部、重慶北部、山西南部、河北南部、湖北西北部、安徽東北部、江蘇中南部、廣西中南部、雲南東部存在中度以上乾旱；陝西南部、河南西部、湖北西北部、江蘇南部及廣西中部等地則為「特旱」。

另據觀察者網，近日為有效緩解旱情，包含江蘇南京、無錫、蘇州，湖北荊州、黃岡、恩施等多地接連發布「人工影響天氣」作業公告，發射火箭彈進行增雨。旱情最為嚴重的廣西，截至4月22日已累計啟用抗旱井2.7萬多口，使用抽水設備超過26萬台，開展地面增雨作業超過1000次，增加有效降水約8.3億噸。

中國自媒體「遇真紀事」近日前往蘇皖豫桂等省分拍攝乾旱紀錄片，團隊指出，在蘇皖豫桂遇到的所有農民，60歲以下的都說從未見過如此乾旱的年分。乾旱影響到農民的生活，豫南地區插秧比往昔晚了20天，廣西農民更只能從小河裡抽水供插秧使用。

河南 甘肅

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