中小伙月薪3000 貸60萬炒黃金 跌懵了…1天虧6年工資

近期金價起伏大，有人藉機發財，也有人慘賠。(路透)

黃金走勢在近期如同坐上了「過山車」（雲霄飛車），在4月22日到達歷史高點的3500美元後，金價 開啟跳水模式，從4月22日至5月4日，最大跌幅達8.56%，有投資人貸款 60萬元（人民幣，下同，約8萬美元）投資，一天就虧掉了6年工資。

時代財經報導，2024年初以來，黃金延續漲勢、保持高位運行，許多人懷著「穩賺不賠」的美夢激進入市，不但抵押房產，還有人借錢炒金。但隨著近期金價跳水，這些投資人的美夢一夜破碎，損失慘重。

自稱「黃金賭徒」的何米（化名）出身農村，月薪3000元左右，今年年初，他在朋友「蠱惑」下，貸下信用卡、消費貸、網貸等貸款，湊夠了60萬元，參與了黃金期貨交易，沒想到4月23日，COMEX黃金單日跌幅達3.45%，何米直呼跌懵了，「手中的黃金一天虧掉了我6年工資，現在腦子冰涼冰涼，一整天就坐著發呆。」

企圖透過貸款炒金大賺一筆的不只何米，00後的劉浩（化名）大學畢業後進廠當檢測員，不甘現狀的他貸款了70萬買黃金。但由於黃金價格波動較大，加上黃金買賣的交易費用、借貸利息等成本，「躺賺」並不容易實現。劉浩表示，「目前帳面賺的1000多塊錢，去掉手續費後，僅夠吃一頓海底撈。」

4月22日以來，黃金行情急轉直下，不少貸款買金的投資者被「高位套牢，損失慘重。」投資社群、社交平台上湧現一波哀號，「套了10萬元信用卡，830元/克買的黃金，被高高掛起，要哭暈了」、「追高上頭了， 810元/克高位入手黃金，買了一堆賠錢貨，網貸一個月的免息期馬上就到了」，貸款8萬元的何麗（化名）也被套在高點，她感嘆「下個月還要還信用卡貸款，現在賣掉也捨不得，不賣又扛不住。」

目前，相關機構已出手圍剿貸款炒金。上海黃金交易所將部分黃金期貨合約的保證金水平從15%調整為16%，漲跌幅度限制從14%調整為15%。此外，多家銀行密集發布風險提示，信用卡資金不得用於黃金投資，違者將面臨降額、限制交易，甚至封卡。