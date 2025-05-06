斯諾克世錦賽／趙心童奪冠、同框女友 網驚：根本張韶涵

趙心童(左)奪得2025年斯諾克世錦賽冠軍，特別感謝自己的女朋友，合影時邀她一同上台。(央視截圖)

斯諾克(又稱撞球、台球)世錦賽在英國落幕，28歲的中國選手趙心童以總比分18比12，戰勝「黃金左手」馬克‧威廉斯(Mark Williams)，成為中國首位、也是亞洲首位斯諾克世錦賽冠軍。走出禁賽風波的他，也是第一位以業餘選手身分贏得世錦賽冠軍的選手，寫下歷史。趙心童奪冠後，邀請漂亮的女朋友上台合影，也引發關注。

綜合央視新聞、香港 01等媒體報導，1997年出生的趙心童是中國年輕一代斯諾克球員中的佼佼者，在2021年英錦賽時，一路過關斬將拿到冠軍，成為歷史上第一個90後三大賽冠軍。然而2022年爆發中國斯諾克選手涉嫌賭球案，趙心童遭禁賽1年8個月，錯過2024年夏天的職業資格比賽，只能從業餘巡迴賽回歸球檯。

報導指出，去年11月英錦賽趙心童打進正賽，但在首輪決勝局輸給大滿貫球員墨菲（Shaun Murphy）；這次闖進世錦賽，趙心童狀態明顯更好，看起來更適應職業比賽的節奏。在資格賽中打出12桿破百。之後在半決賽中，趙心童對上七屆世錦賽冠軍奧沙利文（Ronnie Antonio O'Sullivan），打出「九連鞭」（第二階段連贏8局+第一階段1局）的亮眼表現。

決賽採用35局18勝賽制，分4節進行。趙心童在首三節以17比8領先對手；至第4節賽事，威廉斯找回狀態，連下四城將比分追至12比17；局休之後，趙心童打出單桿87分，取回一局，最終以18比12勝出賽事，並奪得50萬英鎊(約482萬人民幣，67.4萬美元)的獎金。

比賽結束後，主持人對趙心童說：「當我們談論到中國體育，就會想到馬龍 、孫楊 、劉翔、姚明這些偉大的名字，他們都是中國體壇的重量級人物。如果你奪得世錦賽冠軍，你就能和他們齊名。」趙心童只是簡單地回應：「我不敢想像這個場景。我現在只想打好每一桿，享受比賽。」