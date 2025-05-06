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全紅嬋3連敗 長高、變重後「很飄的感覺」找不到了

中國新聞組╱北京6日電
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2025年跳水世界盃全紅嬋未能奪冠，讓一些粉絲感到遺憾。(新華社)
2025年跳水世界盃全紅嬋未能奪冠，讓一些粉絲感到遺憾。(新華社)

2025跳水世界盃總決賽3日在北京「水立方」落幕，中國跳水天才少女全紅嬋在女子10米跳台決賽中以409.80分獲得亞軍，連續第三次敗給隊友陳芋汐，無緣實現三大賽女子單人10米台「全滿貫」壯舉。她賽後回應：「曾經很飄的感覺找不到了。」

中新社報導，賽後的全紅嬋反應平靜，「自己發育了，各方面都長了，動作肯定會有變化，所以沒有那麼快地恢復，跳成今天這樣也算可以了。」對於結果，她說「訓練的時候也差不多是這個水平，希望在以後的比賽和訓練中都能發揮得更好。」

報導指出，和14歲在東京奧運一鳴驚人奪冠時相比，如今的全紅嬋長高了、變重了，體型發生不小變化。巴黎奧運周期，她身高長了7公分，體重增加7公斤。身體發育前，全紅嬋的起跳又高又輕，她曾形容為「很飄的感覺」，但現在心態和動作上都有很多變化，「曾經的狀態可能找不到了」。

全紅嬋的對手兼搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐更早地體驗了「成長的煩惱」，她選擇用極度自律迎接挑戰。比如，外出比賽時會攜帶電子秤，一度每天上10次秤，確保對體重的控制。

全紅嬋的教練、前奧運跳水金牌陳若琳說，全紅嬋正處於發育期，在身體協調性與情緒上都會受到影響，這是很自然的現象，「每個運動員都會經歷生長發育期，全紅嬋是一位非常有天賦的運動員，她對自己要求也很高，我對她非常有信心」。

報導稱，變化也來自外界，本次總決賽所有單人項目採全新的淘汰賽制，選手需在兩小時內完成「一對一」對決、半決賽和決賽三個階段的比拚。新賽制對運動員的體能、技術穩定性和心理抗壓能力要求更高。對此，全紅嬋坦言跳下來很累，「但是總得習慣，說不定以後還會遇到什麼新的變化。所以就克服困難」。

2025年跳水世界盃全紅嬋未能奪冠，讓一些粉絲感到遺憾。(新華社)
2025年跳水世界盃全紅嬋未能奪冠，讓一些粉絲感到遺憾。(新華社)

全紅嬋 巴黎奧運 陳芋汐

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