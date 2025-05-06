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貴州首條無人駕駛公交路線 花溪大學城專線開通運營

中國新聞組／北京6日電
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貴州開通首條無人駕駛公交線—「無人駕駛花溪大學城專線」，乘客可通過掃描站牌二維碼或線上預約乘坐。（中新社）
貴州開通首條無人駕駛公交線—「無人駕駛花溪大學城專線」，乘客可通過掃描站牌二維碼或線上預約乘坐。（中新社）

貴州首條無人駕駛公交線—「無人駕駛花溪大學城專線」（以下簡稱專線）4日在貴州省貴安新區開通運營。專線使用的無人駕駛巴士（以下簡稱巴士）是一款由貴州翰凱斯智能技術有限公司打造的移動空間產品。巴士核載6人，具備L4級自動駕駛能力，能為乘客提供3公里至10公里的無人接駁服務。 　　

中新社報導，專線主要基於公交運營模式，單向全程為5公里，通勤時長為15分鐘至20分鐘。5月4日至31日實行免費體驗，乘客可通過掃描站牌二維碼，或通過線上預約乘坐。6月1日起，專線進入示範運營，優惠票價每人每次5元人民幣(約0.69美元)。 　　

無人駕駛公交巴士沒有方向盤、駕駛位，外觀簡潔而優雅，科技感十足；車廂內部座位上方配備了高清屏幕，實時顯示車速動態、週邊道路環境以及站點信息。   　　      

「與傳統公交車相比，巴士無需方向盤和油門踏板，並且配備了激光雷達和多種傳感器以實現數據融合」。現場技術人員張潤澤介紹，這些傳感器包括激光雷達、攝像頭以及超聲波雷達，能精準感知複雜路況，控制車輛在道路上安全行駛。 　　

現場管理人員葉利亭說，為了確保運行安全，專線在運營中採用了人機協同模式，安排了一名安全員隨時監控巴士的運行狀態。如自動駕駛系統遇到無法處理的複雜路況或突發狀況需要緊急製動時，安全員可迅速接管巴士，保障乘客的安全。

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