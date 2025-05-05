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中國電影業進入寒冬？五一票房較去年腰斬

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中國今年電影市場僅動畫片《哪吒2》一枝獨秀，若非《哪吒2》仍繼續上映，今年五一電影票房將更為慘澹。（新華社）
中國今年電影市場僅動畫片《哪吒2》一枝獨秀，若非《哪吒2》仍繼續上映，今年五一電影票房將更為慘澹。（新華社）

中國今年「五一」連假（5月1日至5日）已經結束，中國商務部表示，五一假期，中國全國消費市場繁榮活躍，全國重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期成長6.3%。不過網路平台的數據顯示，中國五一電影票房失利，僅達7.44億元（人民幣，下同，約1億美元），還不到去年同期15.27億元的一半。

華爾街日報》近日報導，中國已停止發布數百項曾被研究人員和投資者使用的經濟數據，這些數據的消失使外界更難了解中國經濟的真實狀況。

報導稱，許多經濟學家長期以來一直質疑中國國內生產毛額（GDP）數據的可靠性。為獲得他們認為更真實的對中國增長的評估，經濟學家們已轉向一些另類數據來源，如電影票房收入、夜間燈光亮度的衛星數據、水泥廠的開工率，以及主要電力公司的發電量等。

若從五一電影票房數據來看，當前中國內需消費似乎不妙。央視新聞指出，根據網路平台數據，截至5日21時，今年五一檔（5月1日至5日）票房人民幣7.44億元。影片《水餃皇后》《獵金．遊戲》《幽靈公主》暫列前三名。

對於今年五一電影票房低迷，網友普遍反應主要是「沒有好電影」「我五一刷《哪吒2》，其它電影完全不感興趣」。還有網友說，「誰敢信，昨天（4日）晚上去電影院都沒檢票員，我直接走進去坐著看」「如果沒有哪吒，今年的中國電影...」「電影寒冬又來了」。

中國今年五一電影票房不僅較去年五一大幅腰斬，甚至比不上疫情前2019年的五一檔，而且2019年五一連假只有四天（5月1日至4日）。

據當時北京商報報導，2019年5月1日至4日，中國全國共實現票房達人民幣15.1億元，而且四天就有三天均票房超過3億元，其中5月1日單日票房分就衝高到5.94億元。

截至目前為止，今年中國電影市場基本就動畫片《哪吒2》一枝獨秀。中國青年報指出，截至5月5日，《哪吒2》全球總票房已突破人民幣158億元。儘管這部電影今年1月29日就已在中國上映，但五一假期第二天，《哪吒2》單日票房仍超過人民幣1,795萬元，並以6.3%的排片占比貢獻10.2%的票房占比，上座率達11%。

因此，若非《哪吒2》仍持續上映，中國今年五一電影票房恐會更為慘澹。

中國今年「五一」連假電影票房不到去年一半，某種程度反映當前消費市場概況。（圖／取...
中國今年「五一」連假電影票房不到去年一半，某種程度反映當前消費市場概況。（圖／取自光明網、國家電影局）

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