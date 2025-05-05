76歲侗族老人「腦內建模」 0圖紙0鐵釘打造200多棟木樓

石善章蓋了200多棟木樓。（取材自南國今報）

近日一條視頻在網路上暴紅，一名76歲的侗族老人不畫圖紙、不用一根鐵釘，靠著雙手和腦裡的「3D建模」，就能造出一座總面積1200平方米的三層雙塔式木樓，網友讚「這才是真正的非遺匠人」，更稱他是「魯班再世」。

綜合南國今報、封面新聞等媒體報導，這名老人名叫石善章，是廣西柳州三江侗族自治縣同樂苗族鄉小有名氣的掌墨師（傳統修房造屋時，全程主持建設的「總工」）。76歲的他連小學都沒念完，卻用50年為家鄉建起200多棟風雨不摧的木樓，而他的「神技」竟是被一場大火「燒」出來的。

76歲的石善章被網友稱為現代魯班。（取材自南國今報）

1974年，高培侗寨突遭大火，300多戶木樓被毀，但全村只有一位會造木樓的掌墨師，重建速度非常緩慢。那年石善章才20歲出頭，為了讓自己有房可住，也想幫村裡人解決難題，他開始研究搭建木樓的技巧。

白天，石善章在蓋房子的現場觀察研究；夜晚，他就在腦子裡「搭積木」，哪根梁該卡哪個槽，哪塊板該留多長的縫，全憑記憶和自己琢磨。就這樣，他一邊做農活，一邊幫別人建房子，用了十多年的時間把這門手藝學起來。

石善章設計建造的木樓（取材自南國今報）

石善章蓋的第一棟房子是占地200平方公尺、三層雙塔式木樓的自家老宅，從原料杉木的砍伐、打磨、搬運，到主體結構的搭建，再到屋裡桌椅板凳的製作全程親力親為。從那以後，村民開始找他蓋房子，全村三分之二的木樓都是他起的，幾十年來蓋了200多棟。

石善章蓋房子從不畫圖紙，當他聽完主家的基本要求後，大腦裡就會生成一個「3D模型」。他不用一根鋼釘，所有連接部位都是榫卯結構，在不靠圖紙、全憑記憶的情況下，他能夠準確標記，讓榫頭和卯眼精密咬合，保證建築結構的穩定牢固。截至目前，他建造的房屋經歷了時間的考驗，數十年屹立不倒。

石善章切割木材。（取材自南國今報）

去年，他獨自搭建自家的三層新木樓，兒子直播他建房的場景時，幾十萬網友突然湧入直播間，連智能手機都不會用的他就這樣火了，甚至還接到來自全國各地的訂單。如今他也會走進校園，跟小朋友分享這門非遺技藝。