我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD

別人恐懼我貪婪：巴菲特交棒 94歲股神的「價值投資」傳奇

天津一奶茶店封口膜印這個字 還標註「髒詞」 遊客怒了

中國新聞組／北京5日電
奶茶店飲品封口上的「嬲」字引發熱議。 （取材自上游新聞）
奶茶店飲品封口上的「嬲」字引發熱議。 （取材自上游新聞）

你知道「嬲」是什麼意思嗎？有網友在社交平台發文，稱在天津一家奶茶店購買的飲品封口膜上印了醒目的「嬲」字，包裝還特別標註該字「多數用作髒詞」，令他觀感極為不適。此事引發網路熱議，有人說這個字在廣東是「生氣」的意思，經常掛在嘴邊說；也有人說「嬲」本來是一個意思正常的生僻字，近年因字形被賦予了多人運動的新含義。為了避免爭議，奶茶店致歉並表示將印有該字樣的封口膜統一銷毀，不再使用。

上游新聞報導，赴天津旅遊的福建遊客溫先生表示，他當天花費14.5元（人民幣，約2美元）在「汝囈如意」奶茶店買了一杯爆款奶茶，但拿到手的奶茶有髒字，讓他感到「被冒犯」。他說，「這個字不管字形還是字意，包括字音，都不是什麼好字。不太明白這樣的字為什麼會出現在包裝上」、「衝著它是天津本地的奶茶品牌才買的。作為遊客，我居然感覺被一杯奶茶罵了」。

據了解，「汝囈如意」奶茶店的飲品封口膜上印了許多生僻字，「焱」、「恏」、「奀」、「曌」、「饕」、「夯」等字同樣高頻出現，包裝上還有字意解釋。店家表示，選擇這種包裝的初衷是希望能科普生僻字，絕無辱罵之意；但現在想來確實考慮得不全面，目前該字樣的封口膜已銷毀，之前買到「嬲」字的顧客可聯繫門市退款。

「嬲」字的原意有戲弄、擾亂、糾纏，粵語、湘語等方言中也有「惹惱」的意思，但多個IP地址顯示天津的網友認為，此字在天津話裡不雅也不文明，單字出現類似於罵人的語助詞。

值得注意的是，類似爭議並非首次出現。2023年浙江溫州一個奶茶品牌因杯身印方言粗話「你拿個杯」被責令整改，涉事方公開致歉並下架產品。國家市場監管總局也曾明確要求飲品廣告不得違背社會良好風尚。

上一則

驚呆了…中國醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」

延伸閱讀

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」
中國2家爆款奶茶空降南加 上演「東西對決」

中國2家爆款奶茶空降南加 上演「東西對決」
國際珍奶日你喝了嗎？ 營養師指「這成分」傷心血管

國際珍奶日你喝了嗎？ 營養師指「這成分」傷心血管
第16屆「聯合國中文日」書畫家代表團出彩

第16屆「聯合國中文日」書畫家代表團出彩

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
美國泡泡瑪特門店凌晨排起長龍。（取材自小紅書）

漲價也要買…拉布布漲6美元 美消費者仍排隊泡泡瑪特搶購

2025-04-28 02:29

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘