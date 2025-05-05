天津一奶茶店封口膜印這個字 還標註「髒詞」 遊客怒了

奶茶店飲品封口上的「嬲」字引發熱議。 （取材自上游新聞）

你知道「嬲」是什麼意思嗎？有網友在社交平台發文，稱在天津一家奶茶店購買的飲品封口膜上印了醒目的「嬲」字，包裝還特別標註該字「多數用作髒詞」，令他觀感極為不適。此事引發網路熱議，有人說這個字在廣東是「生氣」的意思，經常掛在嘴邊說；也有人說「嬲」本來是一個意思正常的生僻字，近年因字形被賦予了多人運動的新含義。為了避免爭議，奶茶店致歉並表示將印有該字樣的封口膜統一銷毀，不再使用。

上游新聞報導，赴天津旅遊的福建遊客溫先生表示，他當天花費14.5元（人民幣，約2美元）在「汝囈如意」奶茶店買了一杯爆款奶茶，但拿到手的奶茶有髒字，讓他感到「被冒犯」。他說，「這個字不管字形還是字意，包括字音，都不是什麼好字。不太明白這樣的字為什麼會出現在包裝上」、「衝著它是天津本地的奶茶品牌才買的。作為遊客，我居然感覺被一杯奶茶罵了」。

據了解，「汝囈如意」奶茶店的飲品封口膜上印了許多生僻字，「焱」、「恏」、「奀」、「曌」、「饕」、「夯」等字同樣高頻出現，包裝上還有字意解釋。店家表示，選擇這種包裝的初衷是希望能科普生僻字，絕無辱罵之意；但現在想來確實考慮得不全面，目前該字樣的封口膜已銷毀，之前買到「嬲」字的顧客可聯繫門市退款。

「嬲」字的原意有戲弄、擾亂、糾纏，粵語、湘語等方言中也有「惹惱」的意思，但多個IP地址顯示天津的網友認為，此字在天津話裡不雅也不文明，單字出現類似於罵人的語助詞。

值得注意的是，類似爭議並非首次出現。2023年浙江溫州一個奶茶品牌因杯身印方言粗話「你拿個杯」被責令整改，涉事方公開致歉並下架產品。國家市場監管總局也曾明確要求飲品廣告不得違背社會良好風尚。