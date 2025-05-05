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靈隱寺門口8.5平米小賣部年租260萬 1瓶水賣8元 網友咋舌

中國新聞組／北京5日電
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靈隱寺門口的小賣部，年租金高達260萬人民幣。（取材自網易號「少帥摸金 」）
靈隱寺門口的小賣部，年租金高達260萬人民幣。（取材自網易號「少帥摸金 」）

知名景點人潮總是絡繹不絕，在人潮帶來錢潮的商業利益下，周邊店面租金也居高不下。近日杭州靈隱寺被博主爆料，門口面積8.5平米（平方公尺）小賣部的年租金高達260萬元（人民幣，下同，約36萬美元），引發網友熱議。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，該博主發布的視頻顯示，該小賣部名為「靈隱冷泉素餅店」，位於靈隱寺售券處入口旁，店前人流非常密集。博主介紹，該店鋪只有8.5平米，一年租金高達260萬元，且商家是經過103輪競才拍租到的。

杭州西湖風景名勝區管委會工作人員表示，景區已關注到有關信息，該店鋪於2022年承租了該處房屋，成交年租金200多萬，「公開招投標的，具體信息拍賣平台上有，景區會做好店鋪日常監管工作。」

在拍賣平台上可看到，當時這處房屋起拍價為111.8萬元，經過88次延時，成交價為260.3萬元。競價公告顯示，該處房屋面積為8.5平米，稅收要求為一年60萬元。

高價租金讓網友打起小算盤，換算下來一天光租金就要7123元，若再加上裝修、水電、人工等開支，「一天成本絕對超過1萬」。有網友感嘆「怪不得景區的物品比市場價高出幾倍」、「店舖租金貴，最後都是旅遊者埋單」、「遊客燒香拜佛先被宰一刀，佛祖看了可能都嘆氣」。

另據自媒體報導，8.5平米的鋪子一天租金7000多元，賣什麼東西能賺回來呢，別說是食品酒水，就算是賣黃金也難，除非是特別暴利的產品，據了解這個商鋪是靈隱寺景區的黃金位置，與網紅手串領取點挨著，可以說是最佳位置，一天客流量有好幾萬人，靈隱寺一年流量幾百萬人次，小賣部的潛在客源很多，而且有很好的宣傳力度。

此外，靈隱寺附近沒有商超，遊客如果沒有帶水和食物，只能去小賣部消費了，小賣部的東西確實貴，一瓶水8元起步，比普通超市貴六七倍，盈利相對頗高。

據了解，熱門景點高價店租不只靈隱寺一例，2023年杭州西湖景區約4.5平米大的白堤情定商亭，租賃權拍以190萬起拍，經過68次出價，最終以284萬元成交，折合下來日租金為7780元。

租金 拍賣

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