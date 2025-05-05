大連「郵輪季」揭幕 暌違5年有國際郵輪始發

5月1日，三艘國際郵輪停靠在天津國際郵輪母港。（新華社）

搭載600餘名國際旅客的「芮吉塔號」郵輪 3日靠泊大連港國際郵輪中心，這是大連今年迎來的首艘訪問港郵輪，也標誌著2025年大連「郵輪季」正式開啟。

中新社報導，郵輪旅遊作為休閒度假的高端旅遊業態，已成為旅遊城市產業發達、經濟繁榮的重要標誌。近年來，中國進一步放寬優化外國人過境免簽等政策，推出離境退稅 「即買即退」等便利舉措，吸引眾多外籍旅客來中國旅遊，國際郵輪航線也加快恢復。

此次到訪的「芮吉塔號」國際郵輪總噸位3.03萬噸，船長180.45米，船寬25.46米，最大載客量777人。船上旅客此次將參觀遊覽人民廣場、星海廣場、濱海路、綠山觀景台、勞動公園等大連景點，深度感受當地人文底蘊與浪漫風情。芮吉塔號3日晚離開大連，前往日本 。

作為中國東北地區唯一的郵輪母港，大連正吸引愈來愈多中外遊客的目光，不僅入境遊態勢火熱，出境遊市場同樣呈現繁榮景象。

據遼寧港口股份大連港客運分公司總經理助理王波介紹，進入4月以來，計畫乘坐郵輪出境遊的旅客諮詢量大幅增長，供需兩旺。

據悉，今年大連港還將迎來「招商伊敦」號、「七海探索者」號等郵輪掛靠訪問。此外，「愛達．地中海」號郵輪將在大連港首次始發，這將是時隔五年大連再次迎來國際郵輪母港始發。