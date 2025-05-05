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中國研發新戰機 首席專家：引入DeepSeek大模型

記者潘維庭／綜合報導
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中國殲-35A戰機去年11月12日在珠海航展開幕式亮相。(中新社)
中國殲-35A戰機去年11月12日在珠海航展開幕式亮相。(中新社)

中國航空工業集團瀋陽飛機設計研究所（簡稱瀋陽所）首席專家兼科技委主任王永慶，日前接受中國官媒中新社訪問時表示，殲35A是系列戰機，目前正按規畫有序發展之中。在瀋陽所工作近40年的的他也在專訪中透露，他的團隊已引入DeepSeek大模型，並結合實際需求，深入研究大模型在複雜問題分析與解決中的應用前景。

中新網2日報導稱，60歲的王永慶在瀋陽所工作近40年，曾參與多個型號飛機的總體設計與研究，培養大批專業技術人才。

中航工業簡介提到，瀋陽所成立於1961年，是中共建政後組建的第一個飛機設計研究所，主要從事戰鬥機總體設計、研究工作。先後承擔殲8、殲11、殲15、殲35和無人機等五大系列、共40餘個航空武器裝備重點型號的研製任務，被稱「中國戰鬥機設計研究的基地」。

至於新一代的殲35A，去年11月12日在珠海航展開幕時亮相。中航工業表示，其具備強大隱身性能和飛行能力，還擁有高度智慧化的資訊融合與處理能力。王永慶將其喻為空戰中的「組織後衛」，能像在籃球場上組織戰術一樣，聯合、協同戰場上的各種裝備，構建高效殺傷網，實現體系作戰。

王永慶對中新網表示，隨著人工智慧技術的快速發展、廣泛應用，瀋陽所創新推出了首個「數智標審系統」、打造了數字員工，實現了技術文件與設計數模的標準化審查自動化。

王永慶解釋，該系統能夠自主完成大量繁瑣的審查工作，讓科研人員能夠全身心投入到更重要的科研工作。「這是我們在智能化領域的一次重要嘗試，也是未來航空科研工作的發展方向。」

中共 人工智慧 DeepSeek

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