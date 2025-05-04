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CBA的台灣身影 啦啦隊女孩李宏薪前進大陸 舞蹈專業出身還是台籃星二代

記者陳言喬／即時報導
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李宏薪（後排右一）與北京北汽隊上啦啦隊成員。（取材自中新網）
李宏薪（後排右一）與北京北汽隊上啦啦隊成員。（取材自中新網）

中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊的北京北汽隊的啦啦隊，有一名新晉成員來自台灣，她是扎著高馬尾、眉眼彎彎，綽號叫「紅心」的李宏薪。

李宏薪從小學芭蕾，曾獲法國蒙特佩里耶國際舞蹈大賽芭蕾少年組第1獎，並到韓國梨花女子大學當過交換生。

中新社報導，北京北汽隊由20餘人組成的啦啦隊隊伍，每次上場表演的只有12人。為了在有限名額中爭取機會，李宏薪幾乎將全部精力投入訓練。舞蹈專業出身的她也會對編舞中一些動作感到頭疼—看似簡單的框架式舞步，卻要用肢體爆發力傳遞籃球賽場的激昂。

「隊裡的朋友們一直寬慰我，做錯也沒關係，繼續做就好」。李宏薪記得一次排練散場後，她和兩位隊友，一位福建姑娘、一位四川女孩，擠在出租車後座直奔北京環球影城。三人舉著黃油啤酒碰杯，雲霄飛車的尖叫聲中，李宏薪第一次覺得，這座陌生的北方城市有了溫度。

李宏薪說，每一次站在場邊，場上的形勢都令她十分緊張—球員們在籃下激烈拼搶，觀眾席的吶喊幾乎掀翻屋頂。李宏薪看見不斷有球員衝撞、摔倒、爬起，再投入比賽。「籃球精神不僅是輸贏，更是所有人凝聚一心的執著。這幾個月看著球員們一路打進總決賽，覺得非常榮幸」。但也希望他們不要再受傷了。

訓練間隙，隊友們會圍著李宏薪詢問：台灣的蚵仔煎什麼味道？台灣妹妹講話為什麼像在唱歌？她笑著掏出手機展示照片：士林夜市的霓虹燈、墾丁的碧海、街道巷口的奶茶舖……。

李宏薪的父親李玉龍曾是前台灣世青籃球國手，同梯包括鄭志龍、朱志清等名將。退役後致力於兩岸體育交流。去年夏天，李玉龍曾邀請大陸高中球隊赴台灣交流比賽。今年CBA賽季迎來尾聲，李宏薪的北京行也即將告一段落。問及未來，她說，回台灣依然會做啦啦隊員，希望能組建一個兩岸啦啦隊交流團，帶大陸的姐妹看看日月潭，也把在這裡的故事分享給更多人。

李宏薪（右）與大陸退役名將鄭海霞（左）合影。（取材自中新網）
李宏薪（右）與大陸退役名將鄭海霞（左）合影。（取材自中新網）

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