「賈寶玉是長子長孫」 越劇明星陳麗君出錯 挨轟沒讀書

陳麗君在接受中央電視台綜藝頻道「文化十分」欄目採訪，解讀首部個人新戲「我的大觀園」時提到，「賈寶玉是大觀園的希望，不僅僅是因為他是長子長孫，也是因為他在那個時代裡面，是完全不同的一個人。」（節目截圖）

兩年前憑越劇「新龍門客棧」暴紅的浙江小百花越劇院演員陳麗君，近日在接受央視採訪宣傳新作「我的大觀園」時，因一句「賈寶玉是長子長孫」陷入爭議。輿論及學者批評她自稱讀過「紅樓夢」原著卻說出「寶二爺」是長子長孫這種大錯誤，批評她「沒讀書」。有粉絲護主稱，官媒央視也沒發覺錯誤就播出了，怎能只說陳麗君沒文化？

據封面新聞報導，越劇團演員陳麗君，在接受中央電視台綜藝頻道「文化十分」欄目採訪，解讀首部個人新戲時提到，「賈寶玉是大觀園的希望，不僅僅是因為他是長子長孫，也是因為他在那個時代裡面，是完全不同的一個人。」後來在網路上了熱搜榜居高不下。

不少人認為陳麗君作為一個文藝工作者，一個有影響力的文化傳播者，最基本的常識都搞不清，誤導年輕人。 也有人提到，之前陳麗君很多採訪都提過關於對賈寶玉這個角色的理解，不至於不知道寶二爺，可能是一時說錯了或者是有她自己的理解。目前，該採訪片段已被刪除。

「紅樓夢」位於中國古典文學四大名著之首，是中學、大學教科書的必讀書，如今更是中學生需要全本閱讀的對象。根據原著小說改編的影視劇也在中國家喻戶曉，大觀園裡丫鬟們喊賈寶玉「寶二爺」的稱呼深入人心。

據南大文學院教授、中國紅樓夢學會副會長苗懷明說，「要真正了解經典，還是應該去閱讀原著。社會公眾人物應該以身作則，倡導讀經典的良好風氣。文化方面，需要多下功夫。但一個人說錯了也沒必要窮追猛打，不如借此機會也呼籲更多年輕人在公共人物的帶動下，多去讀一讀經典。」