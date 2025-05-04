全紅嬋老家蓋120平米別墅 誰出資？宅基地哪來？ 網熱議

奧運冠軍全紅嬋全家人新房已開工建設，工地已開始打樁。（取材自極目新聞）

中國跳水運動員、奧運 冠軍全紅嬋 將在老家蓋新房話題，衝上微博熱搜。媒體實地探訪確認全家將蓋一棟占地120平方米的兩層半農村別墅。網傳是全紅嬋的哥哥出資，宅基地來自村裡給全紅嬋的獎勵。不過這新房究竟是農村自建房還是別墅，網上吵翻了，有網民酸「有錢蓋別墅真好」，也有人批評官方核准宅基地太小，「面積還沒富人家一個衣帽間大」。

綜合極目新聞、網易報導，全紅嬋老家在廣東湛江市麻章區邁合村，村幹部證實全家蓋新房一事，表示新房的宅基地是全紅嬋2021年取得奧運冠軍時村裡獎勵給她的，申請地皮合規審批後才開工建造。工地用鐵皮圍蔽，已有打樁機、挖掘機進駐，施工方一名相關負責人說，新房占地面積120平方米，將建設成兩層半的農村別墅，預計工期在一年左右。

全紅嬋親哥哥全進華在視頻中確認自家要建房子，直言「是真的！家人在村裡一直沒自建房，現在手頭寬裕點，就用我掙的錢蓋，給弟弟妹妹們一個安穩的家，放假回來有地方住。」

全紅嬋老家蓋新房據說請來當地別墅建築隊，有粉絲羡慕道：「看來是準備打造一座大別墅哦，有錢真好呀。」

對於部分人的酸言酸語，有網友表示，「農村叫自建房，不是別墅，不要刻意引流」、「120平別墅也能上熱搜，這是有多眼紅人家啊」，還有人稱，「120平方？沒富人家一個衣帽間大，吃飽了撐著」、「120平很小很小了，我們家宅基地有300多平」，更有網友說，「120平叫農村別墅，這樣子說的話，我在農村老家也有別墅了」、「自己的獎金，想咋用，咋用，賺了錢還不能孝敬父母了」。

全紅嬋家境並不富裕，在奧運會上成名時才14歲，隨著人氣的飆升，媒體也挖出她家曾是村裡的低收入 戶之一；全紅嬋的媽媽表示，最大心願是在農村蓋一棟樓，擁有屬於自己的房子。如今全紅嬋有更多經濟來源，母親與哥哥也開直播賣水果，經濟大幅改善後，一家人終於實現了蓋新房的夢想。