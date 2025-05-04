胖都來開業被疑「東施效顰」業者否認模仿稱老董姓都

浙江嘉興新超市「胖都來」近日開業。（取材自中國基金報）

浙江嘉興新超市「胖都來」近日開業，因店名與河南 許昌網紅超市「胖東來」，只有一字之差，遭質疑「蹭熱度」、「東施效顰」； 「胖都來」否認刻意模仿，稱「都」是取自集團董事長的姓氏。「胖東來」則已向涉事企業發出律師信。

綜合明報、中國基金報報導，胖都來開業高調葉璇在內的多名藝人宣傳，高喊「商品豐盈、價格實惠」，被指無論超市名字或口號，均刻意模仿胖東來。胖東來超市是河南第二大零售集團，去年以優質服務和體驗，收穫超高人氣和流量，有「超市界的海底撈」之稱。

對於名稱引發的爭議，胖都來官方曾回應稱，「胖」寓意豐盈、富足、美好，這一理念貫穿於公司的經營中，確保商品琳瑯滿目、價格實惠、服務貼心；「都」字取自集團董事長的姓氏。

胖都來工作人員也表示，沒有刻意模仿胖東來，並稱公司沒有改名計畫。。

對於胖都來的名字，胖東來在網上回應稱，已經取證並向市監局提交投訴書，並已向胖都來公司郵寄律師函。

有律師認為，胖都來的做法很可能構成侵權。據「每日經濟新聞」，北京中銀律師事務所高景賀律師表示，商場取名「胖都來」涉嫌構成商標侵權及不正當競爭；胖東來具有較高的市場知名度，「胖都來」與「胖東來」僅一字之差，整體讀音和字形相似，若使用高度近似的名稱，公眾極易產生混淆，誤認為兩者存在特定聯繫。