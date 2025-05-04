五一出遊／吃鵝大軍殺到重慶 榮昌滷鵝1天賣5萬隻 「不允許吃不到」

重慶市榮昌區的夏布小鎮景區，商家在整理攤位上的榮昌鹵鵝。（新華社）

因甲亢哥而火爆的榮昌滷鵝，在五一假期獲添柴火「更香了」。走在重慶榮昌路上，常有遊客問「哪裡有賣滷鵝的？」多家滷鵝店門口排起長龍，許多人在大熱天坐在板凳上排隊等待購買，在高鐵站檢票口，離開榮昌的遊客幾乎人手一隻滷鵝。有店家祭出限購措施，還有滷鵝工廠24小時全天候生產，一天賣出5萬隻，「不允許任何一個來榮昌的遊客吃不到滷鵝」。

綜合極目新聞、經濟觀察網等媒體報導，五一假期第一天，截至下午5時，到榮昌的遊客就超過35萬人次，同比增長106%，許多遊客都是衝著滷鵝而來，線下滷鵝銷售量超過2.7萬隻，同比增長446%。

榮昌吃鵝大軍有多「瘋狂」？為了讓每一個遊客都能吃上滷鵝，快遞公司直接等在滷鵝店門口送貨，承諾全國最快可次日達。高鐵站門口也擺攤售賣榮昌特產，其中就有滷鵝，離開榮昌的遊客幾乎人手一隻滷鵝。一家銷售榮昌滷鵝的淘寶店主面對記者的採訪提問，過了許久才回答「忙，不好意思」，顯見銷售熱度。 許多店家湧現排隊人潮。（取材自極目 有店家祭出滷鵝限購令。（取材自極目新聞）

老家在四川自貢的張女士表示，每次開車回四川，途經榮昌服務區，她都會去買一隻榮昌滷鵝，因為其全家人都喜歡吃。雖然知道服務區的滷鵝賣得會比菜市場賣的貴，但她還是每次都買。

在榮昌一滷鵝工廠裡，工人正在加緊生產，有不少人專門開車到工廠購買滷鵝。工廠負責人表示，「我們正在加班加點生產」。

榮昌區商貿物流服務中心副主任劉曉巧稱，據初步統計，5月2日線下門店一天售出約3萬隻，線上售出滷鵝約2萬隻，即一天賣出約5萬隻滷鵝。為了滿足供應，工廠分兩班制、全天生產滷鵝，就連賣滷鴨的工廠都開始生產滷鵝，三四十家工廠一天產量在8萬隻以上，「我們不允許任何一個來榮昌的遊客吃不到滷鵝。」

榮昌滷鵝歷史悠久，是重慶市級非遺代表性項目，據稱是清朝初期，由「湖廣填四川」的「客家移民」帶來的美食。隨後三百多年來不斷適應與改進，成為榮昌特色美食，並傳播至整個重慶。

但榮昌滷鵝最近的暴火還得歸功日前訪華的美國網紅甲亢哥。一名原為小網紅的「榮昌江哥」為了推銷榮昌滷鵝，五次蹲點成功「投餵」甲亢哥吃滷鵝，透過甲亢哥的潑天流量，榮昌滷鵝火出圈，成為五一假期的網紅美食。

為了催動當地旅遊，五一假期期間，榮昌公交全免費，停車不收錢，歡迎大家來榮昌這座千年古城逛一逛。榮昌區委書記高洪波還說，交警不會來貼單，城管不會來掀攤，也成功帶動人潮錢潮。