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中國經濟新註腳…邊旅遊邊擺攤 年輕人流行「游牧式創業」

中國新聞組／北京3日電
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林向的「移動咖啡攤」。（取材自潮新聞）
林向的「移動咖啡攤」。（取材自潮新聞）

經濟下行，就業艱難，中國年輕人為謀生並掙脫困境，流行起旅遊擺攤，一邊旅遊放鬆身心，一邊賺錢維持生活，其中不乏受景氣低迷波及的房地產等行業從業青年。學者說，這些開啟「游牧式創業」的年輕人，正成為中國經濟韌性的一種新註腳。

5月2日，「年輕人開始流行旅遊擺攤了」相關話題登上微博熱搜，成了景氣和就業低迷下，年輕人不得不想盡辦法賺錢的新業態。

杭州80後移動咖啡攤攤主林向（化名）就是其一。據潮新聞報導，他的咖啡攤就在他的白色轎車後備箱內，專業咖啡機、手沖器具、移動電源一應俱全。林向以前做寵物電商，2024年8月，從業7年的他離職後投入1萬元（人民幣，下同），將愛車打造成一個移動咖啡攤，「對創業小白來說，低成本、靈活性強、入行門檻低就很吸引人，且工作自由度高」，還能賺旅費。

林向的移動咖啡攤今年3月底正式出攤，工作日擺在寫字樓旁停車位，周末轉戰青山湖景區，但不時被保安勸離，直到最近才在城郊一個鄉村找到了較穩定的出攤點位。林向的咖啡等飲品定價親民，美式15元、拿鐵20元，從4月1日算起至月底，林向的銷售額有4000多元，「五一假期的備貨量更是平時的3倍。

鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

而在林向旁邊，是一對80後姐妹花的鮮榨果汁攤位，她們曾經營實體店7年，今年3月轉型成一名「攤主」，清明節單日賣過2700元。對林向和李靈姐妹來說，多月擺攤下來，他們發現消費者對擺攤有著天然的親近，李靈說，現在愈來愈多年輕人加入擺攤隊伍。

晚上八九點，鄭先生的燒鳥攤前圍滿了年輕人，炭火上的雞腿蔥串香氣四溢。鄭先生1年前還是杭州某地產公司的職員，2024年初，從業8年的他，因行業寒冬導致收入下滑比較嚴重，熱愛美食的他決定換個新賽道，直接開店風險大，就從擺攤開始做起。零基礎的他去了日料店學習了1個月，花2萬多元購置等出攤設備，去年5月「出道」。

「燒鳥的靈魂在於新鮮」，鄭先生從每天11點開始忙到晚上7點，雖然辛苦，但他享受這份自由：「有了更多時間陪伴孩子，研究新菜品獲得顧客好評也很有成就感」。不過他也認為，擺攤畢竟不能長遠，未來肯定會考慮開設燒鳥實體店。

近年來，中國地攤經濟呈現爆炸式增長，成為推動消費市場增長的重要力量。浙江大學管理學院旅遊與酒店管理學系副教授葉順認為，當前「地攤經濟」是促就業、促消費比較立竿見影的一個措施。在經濟下行期，地攤以其「低客單價＋強社交屬性」精準狙擊了年輕人的需求，「它賣的不是烤串，是下班後的鬆弛感，也是城市人間煙火的一次回歸」。

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