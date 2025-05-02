5000遊客攻占重慶榮昌政府食堂 飯菜上桌秒空、吃千斤米

重慶市榮昌區政府機關食堂裡用餐和排隊的人潮爆多。（取材自大皖新聞）

五一假期首日，全國各景區開啟「人从众」模式，政府食堂同樣被擠癱。5000名遊客湧進重慶市榮昌區人民政府食堂吃「公務員餐」，不僅政府大門口停滿車，食堂裡處處排隊，飯菜剛端上就秒空，飯碗都不夠用了，光米飯就蒸了1000多斤。盡管吃碗飯得用搶的，遊客們還是直呼3元（人民幣，下同，約0.4美元）到18元（約2.4美元）的套餐物美價廉，「下次若再開放還要來」。

綜合極目新聞、大皖新聞報導，榮昌區委書記高洪波上周公開表示，五一假期榮昌公車全免費，停車不收錢，歡迎大家來榮昌這座千年古城逛逛。高書記還說，交警不會來貼單，城管不會來掀攤。一名計畫「五一」去榮昌的陳姓遊客表示，他主要是想去榮昌體驗這座千年古城韻味，品嘗當地的特色美食——榮昌鹵鵝，加上高速路不收費和高書記說的榮昌停車免費，更值得走一趟。

至於重慶市榮昌區政府機關食堂5月1日至5日對外開放，特別推出20餘道「榮昌味道」小碗菜和兩葷兩素套餐，包括豬油泡粑、羊肉湯、榮昌鹵鵝、黃涼粉、回鍋肉等，遊客可「一站式」品嘗當地美食。

食堂工作人員表示，每次飯菜一端上來就「秒空」，「連碟和碗都不夠用了。」由於生意異常火爆，連免費加飯的餐盤都沒了，前來吃飯的一名大姐高興地說，自己搶到了最後兩碗。工作人員還估計，截至當日中午12時50分，就已經有超過3000名遊客掃碼付款就餐。

食堂王經理稱，首日中午接待了5000人左右，米飯都蒸了1000多斤，目前食堂內菜品的定價為3元、5元、8元、10元和18元套餐。

據了解，4月初滷鵝哥（自媒體人林江）對甲亢哥5次「投餵」榮昌鹵鵝爆火，成為榮昌鹵鵝代言人；高書記對鹵鵝哥授10萬元現金大獎，並因五一榮昌公交免費、停車免費火爆出圈，榮昌已成為網紅城市。至於