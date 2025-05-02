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蹭五一高速免費 黑龍江女提前半月出發 自駕3000公里奔新疆

中國新聞組／北京2日電
徐女士自駕遊抵達新疆。（取材自極目新聞／當事人供圖）
徐女士自駕遊抵達新疆。（取材自極目新聞／當事人供圖）

提前半個月從黑龍江出發前往新疆烏魯木齊，只為趕上五一小長假省下高速通行費，全程3000多公里，但她車輛一直沒開下高速。近日，黑龍江一女子駕駛房車自駕遊的視頻在網絡爆火，視頻博主徐女士表示，自駕遊已有一年多時間，前往新疆自駕遊是夢想，如今已到達烏魯木齊，省下人民幣1600多元（約220美元）的高速通行費。

綜合極目新聞、快科技報導，徐女說，為了準備這次自駕遊，她與朋友早在4月11日從黑龍江齊齊哈爾出發，由於遇到大雪天氣，她先是前往內蒙古錫林浩特，隨後駛上高速前往新疆；她早有計畫開啟新疆之旅，剛好遇到五一假期，便有了提前半個月出發可享受高速通行免費的想法。

徐女說，此次自駕遊，白天在房車裡做飯，晚上會將房車停靠在服務區休息。路程3000多公里，高速行車期間徐女經歷了暴風雪、沙塵暴、暴雨和冰雹等各種天氣，所幸房車內部的家電設備和生活物資一應俱全，免去了她的後顧之憂。

此事引起網友熱議，有網友表示：「高速上會有超時費，像她這樣停留半個月的，免費時段下高速也會收錢。」

不過也有網友稱，「高速不會管你在上面停留多久，只要出口是免費時間，就能下高速」。「高速免費期間，像有限高桿的小客車通行專用通道，都是沒有欄桿的，直接把車開下去就行了」。

對此，湖北高速熱線一名工作人員表示，小客車可以提前上高速，5月1日凌晨後下高速就可以免費。湖北高速也沒有超時費。

徐女表示，此前她在河北保定老家開店，每天固定的生活模式讓她感到乏味，嚮往遠方與自由的她，於2023年12月購入一輛MPV開啟自駕遊生活一年多，其間房車也換了兩輛，遊過了廣西、雲南、海南、西藏等地，足跡跨越了大半個中國。

旅途中的徐女士。（取材自極目新聞／當事人供圖）
旅途中的徐女士。（取材自極目新聞／當事人供圖）
旅途中的徐女士。（取材自極目新聞／當事人供圖）
旅途中的徐女士。（取材自極目新聞／當事人供圖）

自駕 新疆 沙塵暴

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