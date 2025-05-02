官宣「最美自駕路」 北疆大道達達線、皖南川藏線都入選

南澳環島公路。（取材自南方都市報）

交通運輸部聯合文化和旅遊部、中央網信辦等部委4月28日啟動2025年全國最美自駕 路推選活動；封面新聞報導，內蒙古「中國北疆風景大道達達線」等四條路線入選「2024年最美自駕精品路」，湖北「牛車河環庫鄉村振興產業公路」、重慶「西山環線」等入選「2024年十大最美自駕路」。

據報導，相關部委日前在湖北省黃岡市團風縣為「全國最美自駕精品路」、「2024年十大最美自駕路」授牌，同時啟動2025年「行在鄉村．遊在路上」全國最美自駕路推選活動。「2024中國自駕遊報告」顯示，中國自駕遊出行規模已超過46億人次，占國內出遊總人數比重78%以上。

報導指出，2024年最美自駕精品路：內蒙古中國北疆風景大道達達線、新疆 禾木喀納斯蒙古鄉公路、山西太行一號旅遊公路、廣東南澳環島公路。

2024年十大最美自駕路：北京探尋長城世園冬奧山水之旅精品自駕路線、天津尋找「最美印薊」之旅、河北草原天路、浙江浙北山水線、安徽皖南川藏線、江西安遠東江翡翠三百山最美自駕路線、山東兗州泗河觀光 線、湖北牛車河環庫鄉村振興產業公路、重慶西山環線、陜西漢中留壩山地度假最美自駕精品環線。