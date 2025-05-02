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說出牛馬心聲…「想過逃跑嗎？」 全紅嬋的回答嚇壞網友

中國新聞組／北京2日電
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全紅嬋和學員們互動。（視頻截圖）
全紅嬋和學員們互動。（視頻截圖）

2025跳水世界杯總決賽（北京）冠軍課堂活動昨在國家游泳中心「水立方」舉行，奧運跳水冠軍全紅嬋等人到場指導青少年參與；互動環節有青少年問全紅嬋，是否會因為訓練、比賽艱苦想過「逃走」。全紅嬋說「現在就想逃」，嚇壞不少小學員和網友。不過全紅嬋再補了一句「累的時候要想開點兒」，讓大批網友點讚她的樂觀。

據新華社報導，2025跳水世界杯總決賽（北京）冠軍課堂活動為期三天，來自北京木樨園體校年齡都在10歲左右的10位跳水小將，在現場接受跳水奧運冠軍全紅嬋、陳藝文、王宗源的指導。學員另外還有有10位沒有跳水基礎的小朋友們。

一見到冠軍教練團，小學員們的問題就停不下來：「想問一下全紅嬋姐姐，跳水訓練那麼累，妳是怎麼堅持下來的，有沒有想過逃跑」、「跳水的板子有什麼作用」、「跳水的時候膝蓋疼不疼？入水之後眼睛會不舒服嗎」。

「逃跑的話，有啊。」全紅嬋的回答讓小朋友們也跟著笑了起來；全紅嬋說，「有時也想過放棄，但還是要想開一點，多和教練和隊友溝通，調整好心態，給自己信心，積極努力」。

「理論課」結束後，10位木樨園體校的跳水小將迫不及待地跑向跳台；另外10名沒有跳水基礎的學員則在泳池旁，跟著教練做拉伸訓練。王宗源來到跳台旁糾正學員的技術動作，隨後又去帶領沒有跳水基礎的學員做拉伸，換全紅嬋和陳藝文到跳台區指導小運動員們。對於10位小將的跳水表現，遇到動作完成得好的學員，全紅嬋會第一時間送上鼓勵。

今年10歲的於千惠練習跳水已有5年，她說：「能夠被奧運冠軍指導，感覺非常驕傲，收獲也很大，這會成為我今後訓練的動力，未來希望像哥哥姐姐們一樣，在『水立方』拿冠軍」。

對於全紅嬋的「想逃跑」，一些網友看了嚇壞了，擔心全紅嬋的情緒狀況，後來在看到全紅嬋接著說累了要想開點，才放心留言「全妹加油」，「日復一日的堅持，妳真的了不起，全妹」，也有網友稱全紅嬋的「逃跑」：「說出了牛馬的心聲」。

全紅嬋 奧運

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