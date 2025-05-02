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19歲重慶少年「旋風6連踢」暴紅 目標大運會跆拳道冠軍

中國新聞組／北京2日電
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張洪碩表演「旋風六連踢」。(取材自封面新聞)
張洪碩表演「旋風六連踢」。(取材自封面新聞)

「騰空而上，一氣呵成將高高舉起的六塊木板踢碎，整個過程不到三秒鐘。」重慶市北碚職教中心高三學生張洪碩上演「旋風六連踢」的視頻火爆全網，不少網友感嘆「有真功夫」。張洪碩今年才19歲，未來目標是衝擊大運會跆拳道冠軍。

封面新聞報導，張洪碩學習跆拳道已有13年，曾獲中學生跆拳道錦標賽世界團體冠軍。

「踩踏後空翻六連踢這個動作，我從三年前就開始練習了，這次是受邀參加了一個學校的校運動會開幕表演，現場很多同學都為我吶喊鼓掌，我也很激動。」張洪碩今年19歲，是北碚職教中心踢王決跆拳道冠軍學院的高三學生。

「六歲我就開始學習跆拳道，是真的發自內心地喜歡這個項目。」張洪碩說，小學時，他的跆拳道學習都是「課外」，每個周末上一兩次課。臨近小學畢業，張洪碩和家人都在猶豫是否要放棄跆拳道，專心文化課學習。

不過，一場跆拳道比賽的開場表演改變了張洪碩的想法，「我了解到參加表演的教練們都是世界冠軍，我就暗自發誓要像他們一樣。」

小學畢業，張洪碩徵得父母同意，離開家鄉江蘇徐州來到重慶，開啟了專業跆拳道學習的旅程。「從13歲到現在，我已經在這裡學習了六年。」張洪碩說，只有比別人付出得更多，才能比別人更優秀。

他的努力獲得了回報。2023年6月，張洪碩作為中國隊隊員，參加了在墨西哥馬薩特蘭舉辦的世界中學生跆拳道錦標賽。雖是首次出征國際賽場，又是參加全球中學生最高規格跆拳道比賽。張洪碩沒有怯場，他和兩位小夥伴合作斬獲男子團體賽項目金牌，取得中國中學生代表團參賽的歷史最好成績。

「當知道自己的團隊得了冠軍的時候非常激動，因為是為國家取得了榮譽。」張洪碩和小夥伴們高舉國旗繞場，周圍滿是觀眾的歡呼聲。

下半年，張洪碩將以體育特長生的身份進入大學學習。「接下來，我要衝擊兩年後的世界大學生運動會的跆拳道冠軍，學業上也繼續進步，爭取專升本。」

張洪碩將以體育特長生的身分進入大學。(取材自封面新聞)
張洪碩將以體育特長生的身分進入大學。(取材自封面新聞)

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