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蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

中國新聞組／北京2日電
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蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

因為養牧前景不樂觀，內蒙古草原上有位牧民4月27日把一匹小馬駒賣到了距離家有300里的市場上。一個月後，小馬駒竟然獨自回到了草原上的家。一個月的日夜跋涉，不知小馬駒經歷了多少磨難，經過了多少圍欄和鐵網，才回到家。新華社報導，看到這一幕，牧民很感動地說：「不會再賣了，還牠自由。」

視頻中，蒙古馬疑似流淚。(視頻截圖)
視頻中，蒙古馬疑似流淚。(視頻截圖)

據網易號「時光旅者」消息，一匹蒙古馬被賣到300里外，卻憑著對家的眷戀穿越草原、躲避狼群、歷經暴風雪，傷痕累累地回到主人身邊。主人含淚承諾永不售賣，「牲畜市場永遠少不了一匹馬，但我的生命裡只有這一個家人」。

在廣袤無垠的內蒙古草原上，最近發生的一件事，讓一匹普通的蒙古馬成為了草原上的傳奇。

故事的主角是一匹年輕的蒙古馬，牠出生在內蒙古錫林郭勒盟的一個牧民家庭。然而，由於家庭經濟需要，主人不得不將牠賣到了300里外的一個牲畜市場。

被賣到牲畜市場後，蒙古馬並沒有忘記自己的家。一個月後，牠踏上了回家的路。300里對於一匹馬來說絕非易事，更何況牠要穿越草原，途中布滿了圍欄、鐵網，還有變幻莫測的天氣。牠需要躲避狼群的襲擊，忍受饑餓和疲憊，還要在暴風雪中艱難前行。

但牠沒有放棄。牠憑藉著對家的眷戀和對主人的信任，一步步向前走。牠的身上布滿了傷痕，蹄子也磨出了血泡，但依然堅持著。經過一個月的艱難跋涉，蒙古馬終於回到了家。當牠出現在牧場的那一刻，主人幾乎不敢相信自己的眼睛。他看到一匹傷痕累累的馬，正站在那裡。

主人快步走上前，輕輕撫摸著牠的鬃毛，淚水在眼眶中打轉。蒙古馬也似乎感受到了主人的溫暖，牠低下頭，眼睛似乎也有著淚水流下。主人被這一幕深深打動，他意識到，這匹馬已經不僅僅是一匹牲畜，而是他生命中不可或缺的家人。於是，他當場做出了一個決定：解除牠的「商品」身分，還牠自由，永不售賣。

對此，網友紛紛表示，「這真是老馬識途啊」、「天吶，不要賣牠了」、「那所謂馬兒流淚是眼睛發炎吧，但一路上牠也辛苦了」、「這馬成精了，宜看家護院」、「萬物皆有靈性，別賣了」。

被賣掉後獨自跋涉300里跑回家的蒙古馬。(視頻截圖)
被賣掉後獨自跋涉300里跑回家的蒙古馬。(視頻截圖)

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