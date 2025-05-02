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五一遊塞爆 黃山罰站、泰山公廁睡滿人、西湖斷橋要斷了

中國新聞組／北京2日電
浙江杭州西湖景區斷橋附近遊人如織。 （中新社）
浙江杭州西湖景區斷橋附近遊人如織。 （中新社）

中國五一假期首日，全國多地景區又開啟了「人從眾」模式，有遊客發帖稱，杭州西湖遊客人潮多到「斷橋要壓斷了」，爬黃山因「前進緩慢堵人」像在「罰站」，登上泰山之巔也是人山人海，公廁都擠滿了人。因應爆滿遊客，雲岡石窟首度開啟「夜遊」模式，延至晚上10時閉園。而各景區引進的機器人幫爬山、陪拍照、當嚮導還能跳民族舞，AI出遊已成為新體驗。

「5.1實況！今天的斷橋有一億人！」綜合報導，有遊客昨在網上發文稱，杭州西湖遊客數量眾多，西湖斷橋上人頭攢動，有遊客形容「斷橋要壓斷了」；西湖風景名勝區管理委員會工作人員則表示，景區現場會有人員進行管理，「斷橋要壓斷了」的情況不會存在，如果景區的遊客數量達到一定程度，景區會採用限流等措施來保證遊客的安全。

昨天凌晨，泰山景區售票處就排起3000多人的長隊，網民調侃「這哪裡是爬山，分明就是排隊登天梯啊」，泰山之巔也是「人從眾」模式，遊客形容「各地遊客都來攻打泰山了」，公廁裡也是人擠人，還有人打地鋪睡在公廁地上，「夜爬泰山走不動道」還衝上了微博熱搜；泰山陪爬小伙忙瘋了也賺瘋了，陪爬價格還按難度等級分為499元（人民幣，下同）、599元、699元、899元/次。

泰山人潮多到像在排隊登天梯。（視頻截圖）
泰山人潮多到像在排隊登天梯。（視頻截圖）
睡在泰山公廁裡的遊客。（視頻截圖）
睡在泰山公廁裡的遊客。（視頻截圖）

泰山風景區的相關工作人員表示人潮確實很多，但尚未達到遊客人流管控的地步。

黃山風景區同樣遊客眾多，一位網民稱多到出現「前進緩慢堵人」的情況，調侃自己在黃山被「罰站」，而黃山5月1日到5月3日的門票套票都售罄。

不少網民並在網上發帖稱，雲岡石窟昨開啟了夜遊模式，景區閉園時間延遲到晚上10時，但儘管如此，雲岡石窟景區內部依舊是遊客眾多。雲岡石窟景區工作人員說，這是景區第一次延時關閉，但沒有明確的夜場票，上午時段、下午時段的票都可以在晚上遊玩，門票需要提前預約，2日的票已經售完 。

今年各景區在五一假期引進各種機器人「陪玩」，也帶動出遊新體驗。有機器人幫爬山，有的陪拍照、當嚮導，有的還能跳民族舞、和遊客玩遊戲，成為景區吸睛亮點。在泰山上，宇樹科技公司研發的工業級四足機器狗來回載運貨物如履平地，靜態最大承載力達120公斤，遇見行人還能及時規避，引得在場遊客紛紛駐足圍觀稱讚。

泰山機器狗從山腳登頂僅需兩小時，靜態最大承載力達120公斤。（取材自極目新聞）
泰山機器狗從山腳登頂僅需兩小時，靜態最大承載力達120公斤。（取材自極目新聞）

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