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拿命賺別？四川男搬磚9年賺200萬 「不想孩子走來時路」

中國新聞組／綜合報導
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「搬磚9年賺200萬元」的何先生站在自家別墅門口。(取材自上游新聞)
「搬磚9年賺200萬元」的何先生站在自家別墅門口。(取材自上游新聞)

四川90後小伙何先生近日因一則「搬磚9年賺200萬(人民幣，下同，約27.5萬美元)」留言暴紅，引來驚嘆和質疑，有網友對其收入表示難以置信，也有網友稱，工地上多勞多得，不過何先生是在拿命去幹。媒體實地探訪何先生的家，發現他不僅在老家修建了一棟2層別墅，買了一輛價值近30萬元的SUV，還在市區購置了一套近30萬元的學區，固定資產總價值約150萬元房。

據上游新聞報導，何先生自2018年開始天天搬磚，9年硬搬了200萬，買了一輛2023年底購買的黑色小鵬SUV，還買了近百萬元的別墅。別墅位於四川省闍中市彭城鎮圓覺寺村，白牆紅頂，屋內面積約500平方米，有五個臥室、開放式廚房、大廳，庭院面積也有200平方米。有媒體記者以「90後小伙搬磚9年賺200萬」為題刊發了報導，何先生很快就成了「網紅」。

何先生說，他9年掙200萬元看似不可能，但平攤下來一年才20多萬。雖然平時的主要工作是搬磚、砌磚，但抹灰、水電、木工等建築工地上的活兒他都會，因此不愁接不到活兒，收入最高的一個月曾拿到3萬元。何先生的妻子表示，他吃苦耐勞、踏實肯幹，「他除了上班就是下班，根本沒有其他社交活動。」更是說自己常常晚上回到家，都會看到丈夫手背蹭破皮流血十分心疼。

生活中，何先生常聽人調侃「實在不行就去搬磚」，但在何先生眼中，搬磚並不是一個輕鬆活。搬磚不只要有體力、毅力，每天很早就要出工，遇上趕工期的時候還得加班，還十分燙手，「戴著膠皮手套，滋滋冒煙。」他也在留言區留下自己的經驗，表示是「告慰自己這麼多年的辛苦。」

不過，在何先生心中，「搬磚9年賺200萬」並不是特別值得驕傲的事。 「我是苦於沒有其他技能，也沒有經商頭腦，只能選擇這份工作。」他還說如果能回到上學的時候，想告訴自己要好好讀書。

因為長期在工地工作，35歲的他已落下腰椎間盤突出和腰肌勞損的職業病。何先生說他也試圖換個賽道，開直播或拍短視頻。他也囑咐孩子好好學習，「希望孩子不要重複我來時的路。」

何先生留在留言區的圖片和留言。(視頻截圖)
何先生留在留言區的圖片和留言。(視頻截圖)
何先生在工地工作。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
何先生在工地工作。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

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