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湖南新熱點 睡五指峰1600米懸崖打卡 但有這些要求

中國新聞組／綜合報導
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湖南郴州莽山五指峰景區推出「懸崖睡床」項目。(視頻截圖)
湖南郴州莽山五指峰景區推出「懸崖睡床」項目。(視頻截圖)

近日，湖南郴州莽山五指峰景區推出「懸崖睡床」項目，該睡床位於海拔1600公尺的懸崖邊，成為景區飛拉達的一個新興熱門打卡景點。

據瀟湘晨報報導，莽山五指峰景區官方帳號在直播時，推廣了「懸崖睡床」的景區體驗項目，影片中可以看到，一名工作人員坐在睡床上，身上佩戴有安全繩，而一旁就是懸崖峭壁，當天的直播有近7000人在線觀看，網友也在留言區議論紛紛，討論這樣的活動是否太危險。

莽山五指峰景區一名工作人員日前表示，懸崖睡床是園區內98元(人民幣)計畫飛拉達的一個打卡景點，今年4月推出，可供體驗和拍照。遊客在上到睡床上打卡前，會需要填一份資料，詳細確認體重、年齡、或是否有疾病等條件是否符合需求，而且全程都會繫上安全繩。工作人員表示「直播會看起來很驚險，其實也是拍攝角度會帶出來的效果」，工作人員稱，開放遊客來體驗遊玩，安全絕對是最重要的。

景區工作人員稱，懸崖睡床體驗全程也會有安全員跟隨，還會提供協助拍照的服務。

公開資料顯示，莽山五指峰景區的地形地形以山地為主，地形險峻，擁有獨特的地質結構，包括顯著的斷層、褶皺以及豐富的岩石類型。是湖南省面積最大的國家森林公園，擁有「湖南省第二個張家界」「小黃山」的稱號。

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