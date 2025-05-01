勿念、速回…杭州「最後的電報」爆打卡潮 有人發近300封

最後一個電報營業日，杭州共收報5846封，與上世紀80年代鼎盛時期的發報量相當。（取材自杭州日報）

杭州5月1日起全面停止電報業務，不少來自全國各地的民眾4月30日趁最後一天趕來杭州發電報，發電報的人擠滿電信營業廳，無法前來的網民則請人代發，有人代發了近300封「告別電波」。從國中生到中老年人，他們有人為子女留存「時光膠囊」，年輕人則多寫一些「無厘頭」的內容，留下他們關於電報的最後記憶。

紅星新聞報導，「發電報」，這個帶有濃重時代印記的行為最近在社交媒體上火了。因為杭州在5月1日全面停止電報業務，此後，全國僅剩北京可以繼續提供發電報的業務。

4月30日杭州電信最後一名專職營報員向全體市民發出最後一封電報。（取材自杭州日報）

4月30日，杭州電報業務的最後一天，當天到武林廣場電信營業廳發電報的人坐滿大廳，他們中不僅有杭州本地的市民，還有很多全國各地的網友在社群平台上找人來代發，他們都希望能夠留存下關於電報的最後記憶。

即將發出的電報。（取材自紅星新聞）

25歲的江先生當天來到這裡發了一封電報，「杭電台將停，謹留存」留作紀念。「這是我第一次發電報，應該也是最後一次了。」江先生坦言，自己對電報的認知多源於諜戰片中的「滴滴」聲，「雖然沒經歷過上世紀八九○年代，但我喜歡看老電影，也喜歡那個年代的文青。」

江先生說，當天上午，他手寫填單、支付每字0.14元人民幣的資費，陸續發出三四十封電報。其中既有朋友託付的「村裡發蛋了，速回」等戲謔內容，也有鄭重寫下的家書式問候「身體健康，生活如常，勿念」。

接近中午，營業廳內座無虛席。江先生發現，除了像他這樣「打卡留念」的年輕人，也有很多是來重溫舊時光的中老年人。

杭州市民徐女士在下午來到了這裡，打算給自己發一封電報。她說，了小時候的記憶，打算留給自己一點東西，「記憶的梗上，誰不有兩三朵聘婷，披著情緒的花，供無盡的回憶。」她寫道。

大概兩個月前，何先生得知杭州還可以發電報，就從深圳趕來，給自己發了一封。讓何先生有些意外的是，不少人找他幫忙，從4月27日下午開始，他發出了近300封電報，每天都會寫下2500字左右。委託他幫忙的人來自全國各地，從新疆 烏魯木齊到海南三亞都有，年齡跨度從國中生到中老年人。其中，有父母為子女留存「時光膠囊」，有人給朋友發去「抗癌成功的祝福」，更多年輕人則寫下一些「無厘頭」的內容或是一些喜歡的歌詞。

這幾天，因為電報業務的火爆，何先生在營業廳裡見到不少「限時返場」的老員工來支援工作。印象最深刻的是一位曾騎著挎打摩托車送電報的老員工，「他很感慨地說，以前是送電報，今天卻是送走電報」。

在現場，何先生見證了很多年輕人提筆忘字的尷尬、父母帶著孩子來發電報的溫情，以及中老年人謹慎的回憶。