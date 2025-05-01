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接待五一遊客 多地政府食堂開放 特色美食、10元早餐惠民

中國新聞組／北京1日電
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遊客可在四川榮昌區政府機關食堂「一站式」品嘗本土特色美食。（取材自紅星新聞）
遊客可在四川榮昌區政府機關食堂「一站式」品嘗本土特色美食。（取材自紅星新聞）

為滿足節假日遊客餐飲需求，微信公眾號「敦煌發布」近日消息，敦煌市機關食堂將在「五一」假期向遊客開放，推出早餐每人10元（人民幣，下同，約1.38美元）、正餐每人20元的自助餐。

紅星新聞報導，「五一」假期將至，重慶榮昌、湖北赤壁、浙江衢州等多地政府宣布將開放機關食堂接待遊客，提供平價餐飲服務，敦煌市也跟進。

敦煌市機關食堂菜色。（取材自微信）
敦煌市機關食堂菜色。（取材自微信）

敦煌市委宣傳部一位工作人員說，敦煌「五一」期間遊客很多，這樣做一方面是為了緩解就餐壓力，另一方面這也是一個惠民舉措。餐廳所有菜品按照食材成本收費，早餐每人10元，1.5米以下兒童是每人5元，有18種菜品；午餐成人是每人20元，1.5米以下兒童每人10元，自助餐的形式，菜品豐富。開放食堂只是「五一」假期期間優化旅遊服務的惠民措施其中一項，其他還有停車場免費、公交車免費。

在浙江衢州市，據「衢州發布」消息，5月1日到5日，衢州市政府食堂每日11時30分到13時提供中餐。主打「鮮辣衢州」風味，推出18元每份的標準套餐，用餐前需購買餐券，每餐限量供應1500份，餐券售完即止。

湖北省赤壁市近日也通報，「五一」期間赤壁政府食堂對外開放，遊客就餐享受平價優惠。免費開放全市所有機關事業單位內部停車場以及城發集團運營管理的所有停車場。

重慶榮昌區政府機關食堂也將於5月1日至5月5日面向社會開放，以「惠民價格、地道風味、安全品質」為宗旨精心打造特色餐飲服務讓遊客品味地道榮昌美食。特別推出20餘道「榮昌味道」小碗菜如豬油泡粑、羊肉湯、榮昌鹵鵝、黃涼粉、回鍋肉等，每份菜品價格3元至18元，遊客可「一站式」品嘗榮昌本土特色美食。

中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，「五一」出遊人數較多，開放政府食堂，有利於帶動當地旅遊消費。過去，機關食堂對市民來說有一種「神秘性」，開放機關食堂，提升政府透明度，拉近了與群眾的關係，提升政府形象。機關食堂推出當地特色美食，也可以帶動特色消費。

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